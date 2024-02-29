创新引领 成绩斐然 柯尼卡美能达荣膺2023年度20项年度奖项

【天极网办公频道】(2月29日，上海)2023年是全球领先的数字化整合增值服务商――柯尼卡美能达加速数字化变革的关键一年。恰逢集团创立150周年，柯尼卡美能达持续精耕核心的影像业务领域，凭借其前瞻性的数字化洞察、优质产品与服务以及持续践行企业社会责任为构建可持续发展的社会所做出的杰出贡献等，揽获《数字商业时代》2023年度“智造中国”数字化转型赋能先锋奖、“2023年度技术卓越奖”、《数字商业时代》2023年度“智造中国”ESG特别贡献奖、CSR中国教育榜2023年度“CSR CHINA TOP100最佳责任企业品牌”等20个重磅年度奖项，赢得了权威媒体、专业评奖机构、业界及用户的广泛认可与赞誉。

数字领航 赋能新程

多年来，柯尼卡美能达始终坚持“以客户需求为导向”，通过不断的技术创新和服务升级，力求为用户提供更为优质的产品与服务。2023年，柯尼卡美能达在现有业务模式上积极探索，着力聚焦本土用户的多元化需求，全方位构建了柯尼卡美能达商业生态圈，并通过与合作伙伴在研发、生产、销售方面的一体化合作，赋能各行各业用户进一步加速实现数字化变革。凭借在引领数字化转型方面的杰出表现，柯尼卡美能达荣获《数字商业时代》2023年度“智造中国”数字化转型赋能先锋奖。

柯尼卡美能达荣获《数字商业时代》2023年度“智造中国”数字化转型赋能先锋奖

产品创新 价值增长

2023年，柯尼卡美能达依托核心产品技术优势，持续在多个细分领域上取得了佳绩。柯尼卡美能达旗下多款数码复合机荣获权威IT/OA媒体颁发的年度杰出产品奖项。其中，彩色多功能复合机bizhub C450i因融合了智慧文印所需的创新设计、高效作业、智慧应用以及绿色环保等特性，荣获“2023年度技术卓越奖”;高性能彩色复合机bizhub C300i则以其出色的输出品质，荣获 “2023智臻科技奖”;23年全新推出的旗舰级高速A3黑白多功能复合机bizhub 950i凭借其高效的作业能力、可兼容多种解决方案的强大性能及环境友好型特质，荣膺“2023年度推荐产品奖”。

从上到下依次为：

bizhub C450i荣获“2023年度技术卓越奖”

bizhub C300i荣获“2023智臻科技奖”

bizhub 950i荣获“2023年度推荐产品奖”

当下，随着越来越多的企业开始全面推进数字化办公、协同办公，为了更好地助力企业用户快速步入数字化转型的轨道，柯尼卡美能达倾力打造了智能互联工作空间――柯智荟。柯智荟是一个基于物理空间打造的一站式数字化管理平台，主要着眼于有效连接“人people”、“物thing”、“工作空间workplace”，涵盖文印管控、内容管理、共享协同、视觉应用及多元服务等六大领域，可充分满足企业用户个性化的商务办公需求。凭借创新的智慧型产品、一体化的商务解决方案和多元服务，柯智荟荣获科技视讯“2023年度卓越生态平台”大奖。

柯智荟荣获科技视讯“2023年度卓越生态平台”大奖

在工业型数字印刷领域，柯尼卡美能达也展示了其卓越实力，旗下重量级产品――柯尼卡美能达UV喷墨印刷机AccurioJet KM-1e，凭借其高效、灵活可变、支持丰富的印刷介质等诸多优势，成功斩获《印刷工业》杂志社“2023中国印刷用户好评装备奖”。

AccurioJet KM-1e斩获《印刷工业》杂志社“2023中国印刷用户好评装备奖”

履责于行 回馈社会

作为一家始终将“绿色经营”和“企业社会责任”融入经营本身的跨国企业，柯尼卡美能达以“环境愿景2050” 为目标，通过推行“绿色工厂”、“绿色产品”和“绿色市场”战略，全力以赴减少产品全生命周期的CO2排放，努力实现零碳目标。同时，在企业社会责任方面，柯尼卡美能达秉持“有爱，就有柯能”的“KOPE・柯公益”理念，通过创新性的公益活动，携手合作伙伴和NGO组织，努力帮助个体实现人生价值，构建美好社会。在企业治理方面，柯尼卡美能达积极致力于提升人才多样性和构建公平包容的职场环境。鉴于柯尼卡美能达在环境(Environmental)、社会(Social)及公司治理(Governance)三大维度全面深入的实践及由此取得的优异成绩，荣获《数字商业时代》2023年度“智造中国”ESG特别贡献奖。

柯尼卡美能达荣获《数字商业时代》2023年度“智造中国”ESG特别贡献奖

多年来，柯尼卡美能达积极投身中国教育公益领域，为中国特殊儿童教育以及乡村教育事业贡献着绵薄之力。2023年，柯尼卡美能达不仅首次联动上海印刷博物馆成功举办了2023第十三届柯尼卡美能达特殊儿童绘画手工大赛，还开展了柯学图书馆、智慧教室等多项支援中国乡村教育的公益活动，以“柯技+公益”的力量，力求帮助每一个社会群体实现有幸福感的人生。由此，柯尼卡美能达被CSR中国教育榜组委会评选为2023年度“CSR CHINA TOP100最佳责任企业品牌”，同时也荣获了第十三届公益节“2023年度责任品牌奖”。

在创意营销领域，柯尼卡美能达联手鲜花电商品牌FLOWERPLUS花加，基于对职场女性的核心需求洞察，打造了创意性跨界营销项目―― “花漾每一柯”，该项目荣获2023第11届“TopDigital创新营销奖跨界合作组别银奖”。

从上到下依次为：

柯尼卡美能达荣获CSR中国教育榜2023年度“CSR CHINA TOP100最佳责任企业品牌”

柯尼卡美能达荣获第十三届公益节 “2023年度责任品牌奖”

柯尼卡美能达“花漾每一柯”项目荣获2023第11届“TopDigital创新营销奖跨界合作组别银奖”

以初心为目标，以创新为驱动!2023年，柯尼卡美能达在多个领域获得了可喜的成绩，并赢得了多个权威媒体、专业评奖机构及业界的充分认可。展望未来，柯尼卡美能达将继续秉持“Imaging to the People”的企业愿景，“创想” 不止、步履不停，以超越时代的创新力与想象力笃行致远，果敢地去探索未来的更多可能，用人工智能、数字科技以及光影与色彩的力量，为世界点燃更多灵感。同时，柯尼卡美能达也将与经销商合作伙伴及NGO组织等加强合作，为绘写一个更加美好的世界持续赋能!