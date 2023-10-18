Brother携手堀口咖啡举办品牌私享会 倡导拥抱生活的价值主张

【天极网办公频道】10月17日，Brother联合堀口咖啡，举办了主题为“和咖啡贴贴，与生活抱抱”的品牌私享会，在秋日带来了一段充满科技温度与咖啡香气的午后时光。

堀口咖啡创立于1990年，目前在全球有四家分店，唯一海外店落户上海。堀口咖啡通过1至9的编号来定义不同口感的咖啡，以此满足不同口味消费者的需求，正是其专注顾客体验的服务精神，与Brother致力于为用户提供优良价值的经营理念不谋而合，促成了本次合作。

堀口咖啡坐落于上海外滩源的门店，化身为Brother私享生活空间，展示了丰富的产品创意应用：生动的照片，由彩色喷墨多功能一体机DCP-C426W高品质输出，记录着无数难忘时刻;标签机打印的各类杯贴与食品管理标签，帮助门店更好地提供优质服务;商用系列绣花机呈现的绣品细节灵动，为现场装饰带来一抹亮色;家用系列缝纫机缝制的包袋、枕头等，以令人惊喜的创造力还原了对生活的热爱。 值得一提的是，当日的菜单由Brother 烫金机HAK 180定制打造，纤毫毕现的细节呈现让人直观感受到了Brother烫金技术在高端文印制作中的出色表现;现场张贴的二维码标签，也方便客人随时扫码了解信息。这些含有二维码标签由Brother近期推出的移动端APP iPrint&Scan云共享版*生成，该款应用提供云端存储功能，可上传图片、视频，适用于文件整理、家庭收纳等工作生活场景。

兄弟(中国)董事长 总裁张燕也亲临现场，畅聊品牌理念并表达一直以来对Brother支持的感谢。活动结束之际，工作人员将现场用于装饰的鲜花拆解，制作成鲜花咖啡杯伴手礼用于赠送。Brother也希望通过这种二次利用的方式，展现自点滴之处践行可持续发展理念的热忱之心。 本次活动主题“和咖啡贴贴，与生活抱抱”，灵感源自双方产品：生活中，一杯咖啡意味着对疲劳状态的释放;而Brother产品同样作为用户生活里的好伙伴，帮助人们解决着后顾之忧，更好地畅享美好时刻。借由此次品牌私享会，Brother希望能向媒体和大众传递善待自我、拥抱生活的价值主张。

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