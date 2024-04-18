堪称“办公多面手”，联想至像发布MC2600DNW彩色激光多功能一体机

【天极网办公频道】近日，联想至像发布MC2600DNW A4幅面彩色激光多功能一体机。在智慧办公的趋势下，联想至像MC2600DNW不仅配置了打印/扫描/复印/双面打印/网络打印等丰富且实用的功能，还为企业提供更优越的性能、更便捷的使用体验，以及更高效的文印输出，进一步丰富联想至像打印机矩阵，为企业带来丰富多元的文印体验和设备选择。

当前，数字化浪潮正在席卷千行百业，企业数字化转型成为其稳步发展的必修课。在数字化进程中，要求办公设备在设置、使用、维护上更简单、更方便，同时也需要更快的打印速度、更高的打印质量、更低的打印成本，以实现降本增效。

联想至像洞察数字化时代企业对降本增效的需求，联想至像MC2600DNW A4幅面彩色激光多功能一体机通过有线/无线/USB等更丰富的设备连接方式、更高效的双面打印、更出彩的文印输出，以及更简单的操作方式，全方位满足企业多样化需求。

打印/复印/扫描，一机多能。联想至像MC2600DNW彩色激光多功能一体机支持打印/复印/扫描三合一功能。该机型支持彩色文印输出，打印月负荷为40,000页(A4)，扫描器件为50页自动输稿器与扫描平板，其中，自动输稿器支持连续扫描/连续复印。

配备丰富的设备连接方式。对于企业用户而言，为打印机安装驱动并配置网络是难题之一。联想至像MC2600DNW彩色激光多功能一体机支持USB连接、有线网络连接、无线网络连接，以及无线直连等丰富的连接方式，保持设备稳定在线，满足企业用户手机、电脑等不同设备终端的打印需求。

标配自动双面，经济又环保。联想至像MC2600DNW彩色激光多功能一体机标配自动双面打印功能，无需手动翻页，省时又省力，还能节省50%的纸张，经济更环保。满足企业降本增效的需求，为企业带来更高效地办公。

高速打印助推办公效率提升。高速的打印、高质量的文印势必为企业办公效率的提升增砖添瓦，联想至像MC2600DNW彩色激光多功能一体机拥有26页/分钟的打印速度，单页输出仅需2.3秒，极大提升企业用户的工作效率。

3.5寸触控屏，操作更简单。联想至像MC2600DNW彩色激光多功能一体机的触控面板为3.5寸彩色全中文触控屏，采用全中文显示，复印、扫描、设置等功能配置一目了然，易于操作，让办公更灵活、高效、便捷。

支持国产操作系统。调查数据显示，中文国产操作系统软硬件生态适配数突破500万，较去年同期增长400%，国产操作系统生态已步入爆发成长期。联想至像MC2600DNW彩色激光多功能一体机兼容并支持麒麟、统信等国产操作系统，满足国产操作系统企业用户需求。

联想贴心服务。贴心的服务已成为企业不可或缺的能力。联想至像打造贴心的服务，在机器的左上角设置“客户服务”的微信二维码，扫描即可享受贴心服务。此外，在使用过程中遇到任何问题，也可拨打客服电话400 6600 900。

如今，在数字化转型的浪潮中，提升企业办公效率、降低企业运营成本、释放生产力是企业对于IT设备的诉求。联想至像MC2600DNW彩色激光多功能一体机也将凭借高效的文本输出、丰富的功能配置、简单便捷的操作，助力企业在数字化转型的道路上实现降本增效。