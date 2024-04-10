会议协作也玩新潮，BYOM(自带会议)到底是啥？

【天极网办公频道】带着自己的笔记本电脑，坐在咖啡厅、茶馆、机场、酒店的任意场所，开启一天的工作。这是10年前兴起的办公方式。在移动办公的基础上，它还有一个全新的名字――BYOD(Bring Your Own Device)，也就是员工携带自己的设备进行办公。

或许你也有过这样的经历，周末找一个茶馆或咖啡馆，打开电脑“奋笔疾书”。与我们一起在咖啡馆加班的“大有人在”。可以说，相比早期技术上的限制，在经过几年的进化与演变之后，BYOD于我们而言早已习以为常。然而，随着移动办公方式的风靡，会议领域也出现一个新趋势――BYOM。

何为BYOM？

BYOD与BYOM一个字母的差别，意思也不尽相同。BYOM的英文全称为“Bring Your Own Meeting”，意思是自带会议。刚接触BYOM或许会诧异，会议如何自带？难道将会议软件装在手机里，戴着会议耳机开会？并不是!如果BYOD是一种工作方式，BYOM更像是一种解决方案。

在该解决方案下，员工可以灵活地使用个人设备，与办公室内的视频会议系统建立连接，从而在会议期间无缝工作。当然，也有将“BYOM”理解得更为彻底的说法，也就是BYOM可以让员工在任何地点，无论是在办公室还是家中，都能完成任务，也可以无缝地在任何设备上与同事协作。

想要实现BYOM并不简单，也绝不是单纯地在手机上下载会议软件，随时打开会议软件开会所能做到的。在笔者看来，BYOM本身要求较高的会议质量，对于网络、画质、音频质量都有着严格的要求。做不到稳定的、高质量的会议协作，也称不上BYOM。

在此基础上，BYOM需要满足以下条件：其一，自带笔记本;其二，十分方便的连接，即插即用;其三，相当出色地体验。甚至可以说，在BYOM环境中，员工带入会议室的个人设备能够连接并控制会议室技术，提供个性化的、以用户为中心的体验。

开会议有哪些困扰？

人工智能技术发展先于行业实践，会议领域也存在类似的问题，那就是实践落后于技术。虽然这个问题暂时得不到解决，但是尽量缩短使用周期是现在行之有效的办法。

类似于智慧办公热炒很多年，现在仍有部分企业的会议模式较为传统，摄像头、会议软件、音响、投影处于自行组装的阶段。当然，会议模式传统并不是指整个行业，而是存在这样的现象，尤其是小微企业，开会往往通过视频会议软件进行。这大大降低了会议的质量。

同时，企业还存在会议硬件不给力的状况。在视频会议中，确保媒体流在繁忙的公共互联网中能够实时、稳定地传输是至关重要的。实时视频流的传输对带宽时延和丢包率有着独特的严格要求，必须根据特定的视频质量标准提供最低限度的带宽保障，同时时延必须控制在特定的动态范围之内。

因此，为了保障视频流的持续流畅，需要运用一系列相关的视频处理技术，包括视频编解码技术、网络适应性技术、高清视频双流技术以及高清视频增强处理技术。调查数据显示，28.2%的中国白领每天参加1-5个小时的会议。好的会议质量，势必提升开会的效率。

BYOM能解决困扰吗？

回答这个问题之前，我们先来看看BYOM的优势有哪些？BYOM诸多优点之一是提高了工作效率。企业的员工可以更为轻松地使用熟悉的设备，连接于混合会议环境和小型会议空间协作，大大提升视频会议的效率。

这样说并非空穴来风。我们先来看几个BYOM实践案例：

罗技打造的“罗技BYOM视频会议整体解决方案”凭借其创新设计，仅需一条连接线，即可将用户的笔记本电脑与会议室的屏幕、视频摄像头及音频设备无缝连接。无论用户选择使用哪款云视频会议软件，都能轻松调用会议室中部署的罗技音视频会议设备，实现高效便捷的会议体验。

必捷互联打造的解决方案，支持BYOM功能，使得手机与电脑均可实现无线投屏的便捷操作。该方案兼容多种投屏协议，包括AirPlay、Miracast、WiDi、Googlecast、HUAWEI Cast+以及BJCast，为用户提供丰富的选择。更值得一提的是，用户无需下载额外软件，即可轻松实现投屏，操作更加简便。同时，该方案支持最多6路同屏显示，满足用户多样化的展示需求。

针对会议空间中多人、多设备接入视频会议的复杂场景需求，MAXHUB推出了BYOM视频会议方案。该方案允许用户通过传屏助手App或MAXHUB传屏器，轻松调用MAXHUB视频会议设备的音视频能力，使个人电脑与会议设备无缝对接。这一创新方案为组织成员提供了更加敏捷高效的会议协同体验，让会议更加顺畅、高效。

巴克打造的可立享Clickshare，作为一套专业的办公会议室解决方案，其BYOM理念颠覆了传统会议室的复杂性和高技术门槛。该方案为用户带来了前所未有的即插即用便利性和友好体验，将专业的会议室设备化繁为简，让高品质的会议变得轻松简单。用户无需繁琐设置，即可轻松享受高效、流畅的会议体验。

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我们看到，越来越多的企业发布BYOM解决方案，帮助企业员工开启一场简单而快捷的会议。

写在最后

如今，数字化已成为时代的主题，在这个主题下，企业会议、办公场景也持续迭代、进化，朝着更为便捷、更为简单、更高质量的方向发展。BYOM解决方案的推出无疑助推了智慧办公、智能会议的发展，使企业会议场景数字化深入发展。

当然，与其将BYOM称为解决方案，笔者更愿意将其称为一种理念，“自带会议”的模式也许在未来的某一天，举手投足间便可完成一场高质量的会议，笔者也相信，在AI、数字化等技术的加持下，这一天会到来。