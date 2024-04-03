从腾格里到张掖：柯尼卡美能达坚守绿色承诺，助力中国西北生态复兴

【天极网办公频道】柯尼卡美能达，作为全球数字化整合增值服务的领导者，始终将可持续发展和企业社会责任视为其核心使命。在其《2020-2021企业社会责任报告》中，公司明确提出了五大社会课题，重点关注气候变化应对和资源的高效利用，旨在应对经济、社会和环境的多重挑战，为全球可持续发展贡献力量。 2018年，柯尼卡美能达公益品牌“KOPE 柯公益”正式启动“腾格里治沙行动”，连续4年深入腾格里沙漠南缘的风沙口―-八步沙，这一公益行动不仅体现了公司对环境保护的承诺，也展示了其在全球范围内推动绿色发展的坚定决心。

2024年3月，柯尼卡美能达进一步扩大了其环保行动的版图，启动了“柯尼卡美能达绿意华夏行”项目，将目光投向了甘肃省张掖市的五泉林场。该公益项目是“柯尼卡美能达绿意腾格里植树行”的延续，旨在通过实际行动，为中国的可持续发展贡献更多力量。

五泉林场

张掖市作为全国四大沙尘暴源地之一，五泉林场在防沙治沙方面作出了显著的贡献，有效阻止了沙漠的南侵，保护了绿洲和农田。柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司携手全国经销商企业社会责任评选获奖代表、行业知名媒体代表组成志愿者团队，共同开启“2024柯尼卡美能达绿意华夏公益行”活动，赶赴甘肃省张掖市五泉林场，以实际行动为当地环保事业贡献力量。

活动当天，柯尼卡美能达董事长兼总经理中田裕司先生、柯尼卡美能达OP销售本部本部长兼市场统括部统括部长凌芸女士、临泽县委县政府副县长(常务)任刚先生、甘肃省林业和草原局总工程师刘峰先生、五泉林场场长李军元先生共同出席了“2024柯尼卡美能达绿意华夏公益行” 认养公示牌揭牌仪式。





柯尼卡美能达董事长兼总经理中田裕司先生致辞



在仪式上柯尼卡美能达董事长兼总经理中田裕司先生表示，自2018年起，柯尼卡美能达连续多年在中国西北地区植树百余亩，积极践行“绿色低碳”发展目标。今年，我们扩展治沙植树至张掖，希望通过实际行动传递绿色理念，为中国西北沙漠化防治贡献力量。我们将坚持治沙植树，常态化推进这一公益项目，共建绿水青山，共创生态美好家园。

柯尼卡美能达OP销售本部本部长兼市场统括部统括部长凌芸女士发言中也提到，柯尼卡美能达始终秉持绿色环保理念，深知企业力量有限，但信念与行动可以无限扩展。柯尼卡美能达坚持绿色环保理念的重要性，并呼吁大家携手合作，从小事做起，为建设美丽中国贡献力量。她相信，通过集体的努力，我们所在的土地将变得更加繁荣。

随后，柯尼卡美能达公益团队在林场工作人员的协助下前往五泉林场认养林奠基认养公示牌并开展养护苗木、防风固沙的工作，春季适宜为沙地压草固沙，柯尼卡美能达的公益志愿者在林场工作人员的引导下，与媒体朋友和林场员工一起参与了压草固沙的活动。

经过公益团队共同努力，一片片固沙网成功铺设，为共同构筑防沙治沙有效地进行沙化土地的综合治理作出贡献。每一次对沙地的治理，都让当地居民距离绿水青山的愿景更近一步。柯尼卡美能达正以实际行动，在预防沙尘暴源头播种希望，开启绿色新篇章。

柯尼卡美能达，一家将“绿色经营”理念深植于企业运营之中的在华企业，致力于实现其“环境愿景2050”。通过实施“绿色工厂”、“绿色产品”和“绿色市场”的战略举措，正全力降低产品生命周期内的CO2排放，朝着“零”碳排放的目标稳步前进。柯尼卡美能达不仅在内部推动环保行动，还与供应链伙伴共同努力提高能效和减少污染，同时向客户普及绿色经营的理念。前有腾格里成功的经验，坚定了柯尼卡美能达继续植树造林、防止沙漠化的决心，常态化推进这一公益项目，共建绿水青山，共创生态美好家园。