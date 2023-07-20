滑铁卢事件？中国打印外设市场出货量同比下滑37.6%

【天极网办公频道】在经历疫情初期需求激增、疫情后期需求疲软之后，2023年的中国打印外设市场并没有随着疫情的接触而回暖，相反，却出现了“滑铁卢”事件，中国打印外设市场出货量、喷墨打印设备出货量、激光打印设备出货量，均出现大幅度下滑。

2023年7月19日，IDC发布了《中国打印外设市场月度跟踪报告(2023年5月)》，显示，2023年5月，中国打印外设市场出货量(除复印机外)为117.7万台，同比下滑37.6%。其中喷墨打印机出货量56.9万台，同比下滑35.8%;激光打印机出货量60.8万台，同比下滑38.9%。

在降幅较大的去年Q1，中国打印外设市场出货量为395.9万台，也仅下降13.7%。而今年5月份的降幅有些出乎意料。天极网认为，这有可能属于单月降幅较大，而其他月份并非如此。毕竟在2022年的第四季度，中国打印外设市场出货量为651.1万台，同比增长31.7%，去年全年中国打印外设市场出货量为1996.1万台，同比增长8.2%。

除了单月降幅较大这一因素，IDC分析认为，目前整体打印机市场恢复不及预期，无论是消费还是商用市场需求动力不足。

在消费市场，疫情结束后，消费市场维持短暂的稳定后迅速回落。一方面，去年四季度打印机消费市场需求爆发，部分需求得到提前满足;另一方面，随着学生返校、员工复工，大部分家庭打印需求重回学校以及办公室文印。因此，消费类打印机产品出现下滑，以消费为主的喷墨打印机下降最为明显。

天极网认为，需求是决定打印机出货量的决定性因素，疫情期间热炒的香窝窝，却在2023年遇冷，这是从线上学习走向线下学习要走的路程。其次，消费类打印机的竞争还是异常激烈的，除了原有爱普生、惠普、佳能等，类似于作业帮在该市场崭露头角，抢占有限的市场。当然最为重要的因素在于，打印设备的用户体验，这是决定用户购买的决定性因素。

在企业级市场，商用激光打印机市场承压，竞争格局继续加剧。一方面，上半年制造业采购经理指数(制造业PMI)持续低迷，企业生产经营活动恢复缓慢，商用需求下滑;另一方面，受低迷市场影响，渠道库存激增，资金压力不断加大，一些小规模经销商濒临破产退出市场。

在天极网看来，企业经营压力大也是决定购买力的关键因素，也是导致出货量下滑的关键。但是，作为企业经久耐用的设备来讲，其更新周期本身就长，有些设备甚至服役10年以上，加之设备租赁厂商对设备的长期维护，使其故障率降低，寿命增长。

不过，我们还应该看到，中国打印机市场仍具备巨大的潜力。调查数据显示，我国家用打印机市场规模从2016年的9.1亿元增长到了33.8亿元，相比2019年增长了1.2倍。并预测未来还将保持继续增长态势，预计到2025年我国家用打印机市场规模将达到62.1亿元。我国打印机产品主要以出口为主。

预计2025年，中国的打印机市场规模将达到408.4亿元左右。2020年由于家庭打印需求呈现出了井喷式爆发，带动了打印机出货量大幅增长。进入2021年疫情得到有效控制，生产生活逐步常态化，消费市场需求出现回落。数据显示，2021年全年中国打印外设市场出货量为1845.2万台，同比下降8.56%。

天极网认为，从历史出货数据来看，每年的第三季度和第四季度是打印设备出货的黄金期，接下来，打印设备厂商也应该紧抓这两个时期，保证出货供应。其次，在科技发展日新月异的当下，打印设备的进化速度相对缓慢，并没有明显的进化点或者是引起用户购买欲望的因素。再次，目前国内企业、家庭对于打印设备的保有量处于饱和的状态，刺激出货量新增的方式在于“焕新”，这也是难点之一。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。