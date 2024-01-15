容量更大、速度更快 全新理光A3图像扫描仪震撼上市

- 支持超快速扫描&日常高负荷工作，可最大限度地提高生产力，解锁高效工作新体验

(2024年1月11日，深圳讯)今日，全球领先(1)的扫描仪制造商，株式会社 PFU在社长村上清治的带领下，正式发布三款全新的A3 ADF(2) 生产型扫描仪，作为fi系列的旗舰新品，它们分别是: RICOH fi-8950、RICOH fi-8930 和RICOH fi-8820。

作为RICOH fi-7900 和fi-7800 的迭代机型，这三款新品兼具高速与高容量的优势，适用行业涵盖金融服务、政府、医疗保健和数据加工(BPO)等，是应对集中扫描工作的不二之选。

fi-8950能够提高工作效率，其具有同系列产品中最快的扫描速度，高达150 ppm/300 ipm，配备大容量进纸器，一次最多可容纳750张纸，轻松满足高容量扫描需求。这些新机型新增了两项从未亮相过的功能(3)，分别为“自动歪斜纠正”功能和“装订文档检测”功能，显著改善了扫描仪的进纸性能。即使是大批量扫描不同类型的文档，也不会出现卡纸和文档损坏问题。

双通道设计可切换进纸通道，顺畅扫描不可弯折的厚文档。新机型还改进了纸张输出控制，在扫描小型文档和折叠文档时精确控制出纸，减轻用户在扫描后的工作量。其配备了4.3英寸的超大触摸屏、支持有线网络连接，并可选配背书器，满足各种业务和设施环境的需求。

株式会社PFU一直致力于数字化转型和业务流程改革，此次发布的全新旗舰机型即为实现数字化不可或缺的设备。

RICO fi-8950

（ADF、双面扫描）

背景信息

随着数字化转型的不断发展，文档数字化作为摆脱固定办公时间约束，实现灵活工作的必要手段，已经成为当今商业模式创新的基本条件。在为采用尖端AI与机器人技术的自动化业务流程输入数据方面，也同样重要。

随着文档数字化需求增加，从事金融、医疗保健和数据加工(BPO)等行业的用户每天要处理的文档种类和数量越来越多，因此有必要提高这些行业的集中扫描效率。

在不同客户需求和现代业务需要的推动下，fi系列的新旗舰机型增设了新功能，旨在提高业务效率。

功能介绍

1. 高速、高容量扫描，超高进纸精确度

拥有fi系列产品中最快的扫描速度，高达150 ppm

fi-8950的扫描速度为150 ppm/300 ipm(A4 横向、彩色、200/300 dpi)，一次最多可容纳750张纸(是上代机型的1.5倍)。该机型针对集中扫描大幅优化了性能。

全球首款使用(3) “自动歪斜纠正”功能自动对齐歪斜文档的扫描仪

通过能够独立转动的左右滚轮，“自动歪斜纠正”功能在扫描前就将文件理顺，即使严重歪斜的文档也能处理妥当。这项功能可避免出现因歪斜产生的卡纸现象，同时保障稳定的进纸性能，无惧扫描大量文档和轻薄纸张，或者掺杂较小尺寸文档的批量文档。而该机型还配备了另一项新功能，可实现整齐出纸。(在日本申请专利中)

全球首款使用 (3) “装订文档检测”功能解决装订问题的扫描仪

三款新机型都具备“装订文档检测”功能。无论装订位置位于何处，在扫描前即可识别装订文档，避免扫描此类文档。当位于进纸位置的高精度传感器检测到文档的异常卷曲，扫描仪会立即停止进纸。此外，此功能高度精确，能够扫描通过折叠和正常卷曲文档(易与装订文档混淆)，因而作为标准功能满足日常需求。(在日本申请专利中)

在出现异响或发生歪斜前，这项功能就会及时停止送入装订文档，从而保证扫描质量稳定，即使是容易被忽视装订的批量扫描任务也能轻松完成。

2. 新功能满足客户需求，提高扫描效率

双通道设计可扫描厚信封

新增的“直通道扫描”功能可扫描厚达1.25 mm 且不可弯折的文档，如卡片纸或硬质信封，将文档输送到扫描仪背部。此外，新机型沿用了前代畅销款采用的“手动进纸”模式，可扫描对折文档和多联票据。

U型通道适用于扫描标准文档

直通道适用于扫描厚文档和信封

增强纸张输出控制，保持整齐出纸

改进的出纸口结构和设计，显著改善扫描后出纸性能。制动量会根据每份文档大小和位置进行实时调整，从而能快速扫描小型文档，并按扫描顺序将其整齐地叠放在一起。输出折叠文档或卷曲文档时也更便捷，不会将上一份文档推出叠纸器，出纸口也不会发生卡纸。这款扫描仪有助于用户轻松收集扫描好的文档，将精力更多地专注于扫描任务，即使文档尺寸不同，也能为用户妥善处理。

配备4.3英寸超大触摸屏

超大触摸屏一目了然，支持扫描仪状态检查等直观操作。该触摸屏显示的错误提示包含图示，帮助用户顺利处理错误。



