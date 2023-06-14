打印超人狂喜，京瓷打印机家用办公全通行

【天极网办公频道】现如打印机早已经从“办公用品”变成了“家用电器”，特别是对于有孩子的家庭而言，打印机几乎已经变成刚需。另外打印机这种设备，价格参差不齐，市场上有用很便宜的价格就能买到打印机，也有价格快赶上大型家用电器价格的产品。其中如何挑选适合自己的打印机也是需要做许多功课，如果买到不合适自己的产品，使用过程中小毛病不断或者耗材太贵，也挺令人烦恼的。

如果你正在寻找一款性价比高、打印速度快、效果好的激光打印机，那么京瓷PA2000w激光打印机将会是你不错的选择。

PA2000w激光打印机配备了简单清楚的操作面板，首张复印时间最低降至8秒以下，让你无需长时间等待，打印速度可达20页/分钟，可快速满足日常办公及家庭使用需求。同时，该激光打印机输出的白底和反相字母在6p及以上都清晰可辨，字迹锐利，阅读感良好。黑色背景与留白笔画之间界限清晰，输出效果优秀。

PA2000w还拥有高效能和低耗材成本的优点。针对个人家用或者小型工作组办公比较在乎的成本和环保问题，本系列产品在设计上移除了废粉盒，装有墨粉收集结构，可以将鼓上残留的墨粉回收并再次利用，直到墨粉耗尽，没有废粉产生，减少了耗材的使用，节约又环保。此外，用户还可以开启ECO-Print模式，虽然打印速度降低了，但是可以减少最多50%的能耗，同时也减少了打印作业时的噪音，让居家办公的用户能够享有安静的舒适环境。

在设计方面，与企业级大型柜式的办公打印设备相比，家庭用户以及10人以内的小型工作组由于办公空间有限，更倾向于小巧又灵活的办公设备。京瓷PA2000w激光打印机机身结构非常紧凑，体积十分小巧，重量轻、易搬动，放在家里或者办公室的桌面上及任何角落里都适宜，占用空间十分有限。

此外，PA2000w还支持无线模式，通过WPS或Client Tool中的向导式设置，即可轻松接入无线局域网。同时，该产品还支持KYOCERA Mobile Print移动应用程序打印，连入无线局域网后，可通过手机或平板电脑实现移动打印，另外，通过京瓷打印云盒可以实现云打印。

总而言之，京瓷PA2000W激光打印机是一款优质的产品，具有高效率、低成本和高清晰度等多种优点。如果你需要一款适合日常使用的打印机，不妨考虑京瓷PA2000w激光打印机。