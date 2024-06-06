建设美丽中国 为世界绽放更多笑容

又一年“世界环境日”，每年的六五环境日都在提醒我们关注环境与生态问题。今年环境日的主题是“全面推进美丽中国建设”，倡导“更广泛地动员社会各界参与生态环境保护、践行绿色生产生活方式，为全面推进美丽中国建设奠定坚实的社会基础。”就在去年，全国人大将8月15日确定为“全国生态日”。

企业又该如何付诸行动采取有效措施去保护生态环境，参与美丽中国的建设？让我们一起了解一家致力于推进绿色采购、绿色产品、绿色办公和绿色生产的跨国企业是如何做的。富士胶片商业创新(原富士施乐)在华发展的三十年间通过节能减排、资源循环和改变工作方式努力解决环境与社会问题。

富士胶片商业创新(原富士施乐)一直积极探索开发产品的节能环保技术，如可大幅降低能耗的LED打印头、Super EA-Eco环保墨粉、IH传导式定影技术、“智能眼”和“智能节电”技术等。富士胶片商业创新通过不断推出绿色产品与无纸化办公等解决方案，为客户节能减排。近几年，富士胶片商业创新(中国)有限公司还通过为企业提供数字化工作空间和数字化工作流程解决方案与服务，为客户降本增效、解决环境与经营问题。

富士胶片商业创新位于深圳的生产基地担负总部近70%的产能，在确保生产的同时该生产基地采取了各种环保举措，如：节能节电、循环利用废弃物、减少使用危险化学品等，工厂于2005年实现了生产过程废弃物零排放。同时，深圳工厂还制定了绿色采购标准和供应商调查机制，要求所有原材料及零部件供应商符合关于冲突矿产、环境保护、安全卫生等绿色采购标准，并出具不含有毒害物质的保证书。工厂还通过植树、调查厂区土壤情况和生物生态等促进厂区周边的生物多样性。深圳工厂于2005年获得生态环境部评选的“国家环境友好企业”，2019年被国家工业和信息部授予“绿色工厂”称号。

为解决电子垃圾污染问题，减少使用全新资源，力求在中国实现“垃圾零填埋”、“零污染”和“无非法丢弃”，富士胶片商业创新于2006年在苏州设立了整合资源循环工厂。苏州工厂专门负责对从全国回收的富士胶片商业创新的打印机、数码多功能机和耗材进行再利用与再生利用，无法再利用的零部件则被拆解为玻璃、铜、铁、塑料等56类材料，分别送往具有专业资质的合作伙伴进行再生利用，如将设备和耗材中的残余墨粉收集后作为冶炼厂的还原剂或加工成建筑材料，将泡沫塑料和塑料部件等送往塑料工厂加工为花洒、文件夹、塑料盆等。目前，苏州工厂的再资源化率已经达到了99.8%以上。2022年，苏州工厂还通过全面采用太阳能等可再生能源供电实现了碳中和。

2024年1月，富士胶片在成立90周年之际宣布了集团使命“为世界绽放更多笑容”，4月富士胶片集团新中期经营计划“VISION2030”发布，旨在通过促进强调盈利能力和资本效率的管理，进一步提升企业价值，作为全球先进企业，进化成为一家能够为不同利益相关方创造价值(即绽放更多笑容)的公司。富士胶片集团制定的可持续发展价值计划“Sustainable Value Plan 2030”(SVP2030)则以2030财年为目标，围绕“通过业务解决社会问题”和“在业务流程中考虑环境和社会”，在“环境”、“健康”、“生活方式”和“工作方式”四个关键领域以及构成我们企业活动基础的“供应链”和“治理”领域设定目标，为实现可持续社会做出贡献。作为富士胶片集团旗下两大事业公司之一，富士胶片商业创新在华正通过“环境”和“工作方式”两个关键领域的各项举措，为员工、客户、业务伙伴和社会绽放更多笑容。

相信，当“全面推进美丽中国建设”与“让世界绽放更多笑容”相遇，一定能让我们的环境更加优美，人与社会更加和谐，美丽中国的远景也将越来越清晰。