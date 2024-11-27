高效、便捷还耐用 京瓷A4彩色激光打印机/多功能一体机值得选

【天极网办公频道】现如今，打印机已经成为企业日常办公中不可或缺的一环，打印办公文件或合同，新人入职时证件复印、公司资料扫描甚至发送传真...都需要用到它，其重要性不言而喻。所以在采购打印机设备时，需要关注点非常的多，除了基础的打印速度和打印质量外，部分企业还需要打印产品宣传资料、会议资料或者说是红头文件，这就需要用设备具备彩印功能，而且产品的操作和使用易用性以及耗材的使用寿命同样值得关注，毕竟这关系到员工的使用的时间成本和公司的经济成本，是企业降本增效的关键。

图：ECOSYS MA3500cifx

而京瓷在前段时间刚刚推出的ECOSYS PA3500cx/PA4000cx/MA3500cifx A4彩色激光打印机/多功能一体机便可以满足这些需求，成为企业日常办公中的好伙伴。

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京瓷ECOSYS PA3500cx/PA4000cx/MA3500cifx都保持着非常精巧的设计，并不会占据太大的空间，简约干练的商务风设计可以很好地融入办公场景当中，灵活的部署在办公室的各个区域。

ECOSYS PA3500cx/PA4000cx为A4幅面彩色激光打印机，ECOSYS MA3500cifx为A4幅面彩色激光多功能一体机，该系列机型均有着非常扎实的基本功，可以实现每分钟35页(ECOSYS PA3500cx/MA3500cifx)和40页(ECOSYS PA4000cx)的黑白或彩色打印速度，轻松满足企业大批量打印需求。针对事业单位等特有需求，它们支持“红头专色”打印，提供生动色彩、线条、图形等优化选项，满足客户高质量彩印需求。

图：ECOSYS MA3500cifx

京瓷ECOSYS PA3500cx/PA4000cx彩色激光打印机标配550张大容量纸盒，MA3500cifx彩色激光多功能一体机则配备一个250张纸盒，可以减少添加纸张的时间，有效提高办公效率。京瓷ECOSYS PA3500cx/PA4000cx还可选购纸盒，放置不同类型的纸张，从而满足不同的打印需求。

图：ECOSYS MA3500cifx

另外，ECOSYS MA3500cifx标配了100张容量的自动双面输稿器，支持一次进纸双面扫描，速度可以达到100/80页每分钟(黑白/彩色)，面对有大量文件需要复印的需求，这样的设计可以大大提升办公的效率。

图：ECOSYS MA3500cifx

京瓷ECOSYS MA3500cifx还支持身份证自动纠偏、去除原稿边缘、自动裁剪等原稿识别智能功能，优化用户的复印扫描体验。比如扫描身份证时无需刻意对齐边角，即使放置歪斜也能识别对齐，打印符合要求的身份证复印件;复印书本时可以自动识别，去除非原稿的部分;通过输稿器扫描非常规尺寸文件时，则可以自动裁剪多余部分。

京瓷ECOSYS MA3500cifx正面标配7英寸的彩色触摸屏，界面简洁、直观，配合实体按键，小白用户也能快速上手，高效处理各类打印需求，大幅减少培训成本和时间。

图：ECOSYS MA3500cifx

在数字化办公的今天，京瓷ECOSYS PA3500cx/PA4000cx/MA3500cifx在使用便捷性上同样非常出色，不仅支持IOS设备的AirPrint打印和安卓设备的Mopria打印，加装无线网卡后，支持Wi-Fi直连，配合打印机提供的USB、网线接口，让打印方式更为灵活便捷。

该系列产品同样贯彻了长寿命设计理念，采用京瓷PSLP感光鼓，具备长寿命、高耐用性、一致的打印质量、环保以及降低总体拥有成本等优势，长达20万页寿命更可靠，还能大幅降低维修频率，让机器在使用周期内稳定工作，降低维护成本。

总的来说，京瓷ECOSYS PA3500cx/PA4000cx/MA3500cifx彩色激光打印机/多功能一体机不仅有着非常出色的打印性能，而且标配大容量纸盒，能够减少添加纸张的时间。对于有大量复印需求的企业，MA3500cifx还标配自动双面输稿器，可以有效提升办公效率，并且还提供彩色触控屏以及多项原稿识别智能功能，让它在日常使用时更加的方便和高效。而且京瓷PSLP感光鼓的加持，不仅寿命更长、耐用性更好、成本更低，还更加环保。如果你需要一台集功能丰富、高效便捷、耐用可靠于一身的打印设备，那么选择该系列产品绝对是个靠谱的选择。

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