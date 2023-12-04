以“高规格空间”重新定义会议室，Q-SYS桥思带来哪些思考？

【天极网办公频道】“在出差路上急着与客户进行视频会议沟通方案”“BYOD模式下与公司同事远程会议”“北京总部与深圳分布之间的频繁视频沟通”......

在经过将近3年的远程办公、居家办公后，混合办公并没有随着特殊时期的过去而消失不见，相反它已经成为很多企业的主流。尤其是在2023年，越来越多的企业开始寻求混合办公模式下跨空间、跨设备的高效协同，从而实现企业经营和管理的智能化、数字化转型。

混合办公模式的升级最为显著的特征是，越来越多的企业管理者对企业和居家相结合的混合办公模式提出高要求和高标准，甚至计划创造出一个为所有会议参与者提供更好体验和更高使用价值的环境，也就是“高规格空间”。

根据Frost & Sullivan发布的全球高规格空间报告，2025年全球高规格空间的需求预计达1130万个。“这代表着1393亿美元的设备需求，智能会议及协作无论是在欧美、亚洲或是国内，均已步入高速发展期。”Q-SYS桥思中国市场拓展经理李菁京先生如是说。

什么样的空间称得上高规格空间？

在李菁京看来，高规格空间是一个动态的、可扩展的会议空间，可以为每位与会人员提供身临其境、引人入胜的使用体验。他表示：“与会者在办公室、家中，或者其他场景，都希望获得统一的会议质量与使用体验，高规格空间可以满足他们的需求。”

在会议现场，笔者通过现场部署的以Q-SYS智能化音视频技术为核心的高规格空间，更为直观地感受到高规格空间的魅力所在。

除了最为核心的Q-SYS智能化音视频技术外，搭建的高规格空间还包括Q-SYS NV32网络视频编/解码器、Q-SYS NV21-HU、联想ThinkSmart系列智能协作主机、Microsoft Teams视频会议、森海塞尔TCC2吸顶麦克风、Q-SYS原生NC摄像头、Netgear路由器、Barco ClickShare等，系统高度集成、自动化并易于操作，通过简洁直观的Q-SYS TSC 网络触屏控制器即可实现所有的音频、视频及控制和网络会议功能即可操作整个系统。

在Q-SYS桥思的赋能下，高规格空间不仅能够实现智能会议室的一键控制，实现摄像机智能跟踪与自动构图，同时还能够支持灵活易用的有线/无线BYOD及BYOM模式，实现化繁为简的多视频源切换。

Q-SYS大中华区技术顾问兆翦表示：“Q-SYS通过将不同品牌的产品整合到单一的生态系统中，形成一个易于部署、管理、扩展和升级的易用系统，从而推动高规格空间的部署和建立，Q-SYS 平台允许人们根据自己的特定需求来定制和定义自己的高规格空间，从而创造出不同于传统会议室风格的独一无二的使用体验。”

“正是基于这些硬核优势与高增长潜力，高规格空间为Q-SYS和AVC厂商带来更多的机会。”Q-SYS桥思大中华区销售总监梁伟明先生坦言。

打造高规格空间为什么是Q-SYS桥思？

如今，会议室已经进化到以使用体验和价值来定义的高规格空间，这便涉及很多问题，诸如，企业IT人员该如何应对，是否需要采购很多不同的设备支持复杂的AV功能，以及如何简化操作让与会者直观地开会。

在笔者看来，打造高规格空间的必备特质便是开放，也就是生态开放。秉持开放的理念，多年来不断丰富完善Q-SYS生态圈，合作伙伴超过500家，涵盖各种硬件和软件厂家，以视频会议平台为例，Microsoft Teams、Zoom、腾讯会议、飞书、钉钉等均已成为生态圈合作伙伴，通过相互的技术认证，确保生态圈内先进的技术能够整合至Q-SYS解决方案中。

在采访中，李菁京也说到：“Q-SYS桥思将不同品牌的产品整合至Q-SYS Open开放生态系统中，形成一个易于部署、管理、扩展和升级的易用系统，从而推动高规格空间的部署和建设。”他还表示，Q-SYS的系统灵活性强，且兼容性良好，能够支持基于IoT技术应用，可以突破限制，从技术、音视频效果、会议服务、操作运维等各个方面助力企业实现无限可能。

所有的设备和技术均基于软件也是Q-SYS桥思的优势所在。据悉，Q-SYS是当今市场上唯一基于软件定义应用，可云管理的音频、视频和控制(AV&C)平台。区别于硬件设备的适配、定制化不足以满足客户日益增长的需求，基于软件的解决方案可以满足客户多元化的需求。与此同时，“一旦遇到问题，Q-SYS提供的一体化方案能够提供整体服务，不必通过其他硬件设备供应商，”梁伟明如是说。

在高规格空间使用的NV32H是Q-SYS生态系统中原生的网络视频编/解码器，支持多路视频流，通过软件可配置为HDMI编码器或解码器，基于Q-SYS平台提供基于网络的视频分发，针对高规格空间应用场景进行优化，可在标准千兆网络架构上提供高质量(高达4K60 4：4：4)，低延迟和极佳网络效率的视频内容，并具有多种I / O配置选项。

而小巧的NV-21-HU能够通过单一的线缆解决方案为视频分发、AV桥接和使用USB-C进行设备充电提供了全面的解决方案。与所有Q-SYS外设一样，这2台视频网络设备均可以与Q-SYS平台无缝集成，为系统提供完整的基于软件平台的音频，视频和控制能力。

坚持开放生态，服务更多客户

Q-SYS是由享誉全球的音频技术领导者QSC于2009年推出的基于IT标准架构的全新音频技术平台。李菁京表示：“随着近20年整体IT和网络的高速发展，Q-SYS的不断茁壮成长和生态系统的扩展，Q-SYS也广泛应用到中型和小型场所，以一个高度集成的音频、视频和控制解决方案取代了传统专用的视频和控制处理器。”

由此可见，坚持开放的生态也是Q-SYS桥思的重点所在，据悉，Q-SYS桥思多年来不断丰富完善Q-SYS生态圈，合作伙伴超过500家，涵盖各种硬件和软件厂家。其中，视频会议平台包括Microsoft Teams、Zoom、腾讯会议、飞书、钉钉等。李菁京表示：“即便不少硬件设备和合作伙伴与我们有竞合关系，我们保持开放态度，也为他们提供技术支持，将他们的产品融入我们的系统中，为客户提供最专业、最完善的体验。”

在生态不断壮大的同时，Q-SYS桥思的渠道合作伙伴也持续壮大。目前，Q-SYS桥思在国内有两家授权代理商和数家授权系统集成商，并持续服务政企、头部IT企业、制造业、主题乐园、教育行业等。

梁伟明表示：“应对数智经济新时代的挑战和机遇，Q-SYS将加大在中国市场的投入，通过研发及融合更多合作伙伴的创新技术，探索智能音视频的更多的可能性。未来，我们将一如既往聚焦客户未来的需求，打造更多高规格空间智能会议解决方案，提供优质的个性化和互动性音视听体验，帮助不同行业的客户释放混合办公和高效协作的巨大价值。”

写在最后

当下，混合办公依然是很多企业和客户经营管理的高频应用场景，并且，企业越发需要高效的智能设备和资源来支持混合办公。在此背景下，Q-SYS桥思联合打造的高度集成、灵活易用的智能会议解决方案也将为企业协作带来新的体验，助力企业释放数字化转型的高效生产力。