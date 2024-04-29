从头越 映未来！2024柯尼卡美能达全国经销商大会共筑决胜之道

【天极网办公频道】(4月28日，上海)近日，全域增值数字化整合服务商――柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司(以下简称“柯尼卡美能达中国”)2024全国经销商大会在湖南长沙隆重举行。柯尼卡美能达株式会社总裁兼首席执行官大幸利充(以下简称“大幸利充总裁”)、柯尼卡美能达株式会社数字工作空间业务本部销售统括部统括部长吉田浩二(以下简称“吉田浩二统括部长”)、柯尼卡美能达中国高层与来自全国各地的逾300位柯尼卡美能达及DEVELOP德凡经销商合作伙伴、业内知名的OA/IT/数字印刷/商业财经媒体齐聚一堂，共谋数智时代下的决胜之道。

本次大会的主题为“从头越 映未来”，意在传递柯尼卡美能达在庆祝其辉煌的150周年之后，将坚定地迈步“从头越”，携手经销商合作伙伴奋勇前行、不断开拓新的商业疆域，怀揣着不断涌现的创意与灵感，用“创想”之力共绘更加美好的商业图景。

2024柯尼卡美能达全国经销商大会现场





来自总部的声音与期待

大会伊始，大幸利充总裁发表了总裁寄语。多年以来，柯尼卡美能达在中国始终保持着A3数码复合机整体市场份额、A3彩色数码复合机以及生产型数字印刷细分市场份额的领先地位，这离不开中国经销商合作伙伴和用户的充分信赖与长期支持。对此，大幸利充总裁代表柯尼卡美能达集团向中国的合作伙伴及用户表达了由衷的感谢。

大幸利充总裁简要介绍了集团中期经营计划(FY23-FY25)的三大核心要点：提升业务盈利能力、加强销售收入根基以及强化业务管理体系。他强调表示，2024财年是集团中期发展至关重要的一年，柯尼卡美能达将汇聚集团之力，加速实现“业务的选择和集中”战略，聚焦核心业务、提高集团生产力，构建一个更为坚韧、稳健的组织体系。中国作为柯尼卡美能达集团加速推动彩色化转型的全球两大重点市场之一，集团对中国市场的未来发展充满信心。柯尼卡美能达集团将持续强化对中国市场的策略支持，以更好地推动彩色/中高速数码复合机、生产型数字印刷系统及多元化销售业务在中国的发展。

柯尼卡美能达株式会社总裁兼首席执行官大幸利充发表总裁寄语

其后，吉田浩二统括部长详细介绍了集团在中国市场的核心战略。他表示，集团将致力于在中国继续扩大商务办公业务，特别是A3彩色数码复合机的市场推广，以更好地满足中国用户的需求。尽管中国的经济增长速度放缓，但纵观全球商务彩色化的发展趋势，相较于欧美市场中国的商务彩色化比例仍然拥有巨大的增长潜力。集团计划于今年下半年在中国市场推出全新的bizhub i系列彩色数码复合机产品，新品将以其简约易操作性、智能性、稳定性以及安全性等诸多优势，为用户带来更为舒适、智能且安心的文档处理体验，助力其激发更多商务灵感。

此外，吉田浩二统括部长还特别介绍了柯尼卡美能达集团的重点环保举措：以“环境愿景2050” 为目标，柯尼卡美能达计划将于2050年实现在产品全生命周期中“零碳”排放的目标;同时，通过积极研发各种环保技术并在产品制造中尽可能地利用再生材料、生物材料，将柯尼卡美能达对地球资源的使用率降低到接近于“零”。

柯尼卡美能达株式会社数字工作空间业务本部销售统括部统括部长吉田浩二现场致辞

创想 决胜之道

柯尼卡美能达中国董事长兼总经理中田裕司向经销商合作伙伴的不懈努力致以了诚挚的感谢，并对中小企业发展之路提出了三点建议：需加速实现“双元型经营”，即：深化现有业务与积极开拓新业务并举;需着眼于让用户从“满意”到“愉悦”，成为其不可替代的服务商;需强化获客与潜客培育。中田裕司董事长还表示：“2023年，柯尼卡美能达在数字化营销领域取得了显著成果。2024年，我们将联动线上线下、丰富培育内容、提高分配效率，打造私域生态并有效运用AI以及RPA技术等，赋能自身及经销商合作伙伴实现业务的可持续增长。此外，我们还将一如既往地深耕环保及教育公益领域，通过运用自身的核心技术，积极践行企业社会责任，为构建更加美好的未来贡献自身的力量。”

柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司董事长兼总经理中田裕司发表主题演讲

创想 行则将至

2024财年是柯尼卡美能达继150周年之后的全新起点。立足于这个充满无限可能的荣耀起点，柯尼卡美能达中国正式推出了全新的品牌定位――“全域增值数字化整合服务商”。大会上，柯尼卡美能达OP销售本部本部长兼市场统括部统括部长凌芸(以下简称“凌芸本部长”)向与会者深入解读了这一全新品牌定位的意义：立足于深厚的核心影像技术优势，结合当下迅猛发展的AI、大数据等数字化技术，柯尼卡美能达正与时俱进地推动数智融合创新;通过深入洞悉各行业用户潜在的“可视化”诉求，为其提供更为智能、高效、安全的个性化解决方案，赋能用户有效整合多方资源、加速推动贯穿企业各个业务工作流程的数字化转型，进而实现业务模式的智能化重构，焕活无限商业潜能，创造更多商业价值。

柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司全新品牌定位

同时，凌芸本部长还公布了柯尼卡美能达中国24财年的全新传播口号――“创想 辉映未来”，该口号寓意着柯尼卡美能达将以超越时代的创新力与想象力，勇敢地去探索未来的更多可能，并利用人工智能、数字科技以及光影与色彩的力量，为世界点燃更多灵感。

柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司2024财年品牌传播口号

凌芸本部长在阐述2024财年核心营销策略时指出：“我们将重点聚焦‘以客户/行业为中心剑指全链路价值增长’、‘全域营销赋能可持续成长’以及‘优化产品线、提高组织内外韧性、增强核心竞争力’这三大核心方向，致力于加速推动价值营销及全域营销战略并促进跨生态合作;实施全新产品策略、落地各项经销商支持举措并积极构建更为完善的商业生态圈。”

柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司

OP销售本部本部长兼市场统括部统括部长凌芸发表主题演讲

随后，凌芸本部长还分享了柯尼卡美能达2024财年技术服务政策：通过可视化管理提升产品与服务品质、推广渠道的远程固件升级、通过AR辅助实现现场技术问题的快速对应以及优化经销商CE技术认证。柯尼卡美能达旨在通过这些举措助力经销商合作伙伴进一步提高服务响应速度与品质，从而更好地提升用户的“愉悦度”与“满意度”。

为了表达对过去一年经销商合作伙伴辛勤付出的衷心感谢，柯尼卡美能达诸位高层共同对2023财年表现卓越的经销商合作伙伴进行了隆重的表彰，期望未来能够与合作伙伴们继续并肩前行、实现共赢发展，共创更加辉煌的未来!

柯尼卡美能达诸位高层为2023财年优秀经销商颁奖

多元化应用展示 见证数字化成果

在本次经销商大会的智能互联工作空间解决方案综合展示区，柯尼卡美能达精心策划了四大主题展区――“创想・文印集成”、“创想・交互协同”、“创想・业务升级”及“创想・激发潜能”。四大展区以多个实际场景及落地应用沉浸式展示了柯尼卡美能达多样化的智能商务及数字印刷解决方案为不同行业用户所创造的商业价值。

智能互联工作空间解决方案综合展示区

在数字化、智能化以及工业5.0席卷全球的浪潮中，柯尼卡美能达始终立于时代潮头，以远见卓识和切实行动积极推动着自身与合作伙伴的数字化转型与业务发展。在“创想 辉映未来”的年度口号引领下，柯尼卡美能达将坚守创新理念并不断探索实践，携手广大经销商合作伙伴砥砺同行，共同构建更为多元且可良性发展的商业生态圈赋能全链路价值增长，让“创想”之光照亮前行之路，共同迈向更加美好的明天!

更多资讯敬请关注：