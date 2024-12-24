选对复合机，企业文印既快又好还能省！

【天极网办公频道】有海量文印需求的企业，选购复合机不仅关注效率，更重视耐用性、可靠性，既要保证长寿命周期内一致的文稿输出品质，又要减少维修次数、降低运维成本……对于市场有深入洞察的京瓷，最新推出的A3彩色数码复合机ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn正是看准企业痛点“对症下药”，满足现代办公场景下复杂的文印需求。

又快又好，海量文印省时省力

京瓷A3彩色数码复合机ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn采用紧凑设计，减小空间占用。为了满足企业高负荷文印需求，新机均标配50张容量双面扫描输稿器、支持最高每分钟30页的黑白及彩色打印速度 ，以及政府单位需要的红头专打功能。除了速度快，ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn还支持1200dpi打印分辨率，且彩色打印时色彩表现鲜艳清晰、色域更宽广，轻松化解企业高质量、高清晰度文印挑战。

升级大屏幕与大内存，更加方便易用

为了让打印新手也能“零门槛”使用复合机，ECOSYS MZ2400cidn将彩色触摸面板尺寸从4.3英寸增加到7英寸，显示面积成倍提升，触控配合实体按键让用户快速找到所需功能、完成设定，操作更加直观、方便。同时ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn分别将标配内存提升至2GB、3GB，更好地满足处理大容量文件需求。

移动打印方面，ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn不仅支持AirPrint，通过安装KYOCERA Mobile Print应用，可打印手机与平板中的文件、图像。

20万页长寿命感光鼓，持续助力降本增效

为深入解决企业痛点，ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn不仅提升文印效率、优化易用性，还贯彻了ECOSYS理念。两款彩机均采用京瓷长寿命感光鼓，寿命高达20万页，并具备高耐用性、生命周期内稳定打印品质等优势，给企业提供更安心、更可靠文印保障，进而大幅降低维护频率，加上低至0.5W的节能功耗，有效削减运维成本及总体拥有成本。

多种规格供纸盒与彩色墨粉，按需灵活购置

为助力企业降本增效，京瓷还考虑到了一处细节，提供了多种规格的供纸盒与大小容彩色墨粉等选购件，企业可以根据文印需求灵活购置。特别是扩展供纸盒数量，可以提升ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn的供纸能力上限，轻松渡过“打印高峰期”;ECOSYS MZ2400cidn可选购一大一小两种容量彩色墨粉，让以黑白文印为主的企业，在顾全复杂文印需求的同时，进一步降低购置成本。

总而言之，京瓷A3彩色数码复合机ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn能够全面覆盖企业高负载、高质量、多元化的文印需求，更凭借长寿命设计理念、产品选购件灵活组合等方式降低企业购置成本与总体拥有成本，为企业提质增效送助攻。