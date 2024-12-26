满足企业高质量文印需求 京瓷ECOSYS新款A3彩色数码复合机别错过

【天极网办公频道】现代办公场景中，大中型企业往往要处理更加复杂的文印需求，包括多样的纸张尺寸和材质，不同类型的文稿、图像等，还对打印、复印的质量与可靠性提出了更高要求。于是选购打印机、复合机也成为采购部门的难题，更何况还要考虑总体拥有成本、环保等因素，可以说是“难上加难”。本次推荐的京瓷A3彩色数码复合机ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn正是洞察企业文印痛点后，给出的最新解决方案。

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京瓷ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn可支持快速复印、打印、彩印，并适配多种规格纸张，还能在长生命周期内稳定的输出，从文印环节助力企业提质增效。与此同时，两款全新A3彩色数码复合机均贯彻京瓷ECOSYS理念，具备长寿命、高稳定等特性，减轻运维负担，更提供灵活购置方案，持续降低企业总体拥有成本。

更易用更高效

京瓷A3彩色数码复合机ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn外观简约紧凑，不仅适合融入办公环境，还能节省空间占用，让企业可以根据部门需求做到就近部署。ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn均采用了7英寸的彩色触摸式面板，显示面积成倍提升，搭配实体按键，让打印新手也能“零门槛”使用。同时，员工可以根据日常文印高频需求设定快捷选项，做到“一键打印”减少调整和设定操作，这些易用设计也优化了使用体验和文印效率。

文稿处理速度方面，ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn均标配50张容量双面扫描输稿器、支持最高每分钟24页或30页的黑白及彩色打印速度，即使两三百页的标书几分钟就能搞定，节省等待时间。同时，新品还支持政府单位需要的红头打印、1200dpi打印分辨率等功能及设定，更好地满足企业高质量文印需求。例如在处理红头文件、效果图时，文字图象边缘更加锐利，细节更清晰、色彩更准确，“所见即所得”，避免反复尝试、调整而延缓项目进程。

除此之外，针对企业日益增加的大容量文件处理需求，ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn分别将内存提升至2GB、3GB，应对高峰期多任务时可以更好地管理打印队列，并减少内存不足导致作业中断或报错，进一步提升了效率与稳定性，面对大文印更加游刃有余。

为了提升文印便捷性，ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn不仅支持AirPrint，通过安装KYOCERA Mobile Print应用，还可打印手机与平板中的文档、图像。

长寿命+灵活购置=降低总体拥有成本(TCO)

ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn采用京瓷长寿命感光鼓，寿命高达20万页，凭借高耐用性、稳定可靠等优势，可在生命周期内提供稳定的输出，让企业更安心、放心，从而有效避免设备原因给企业造成额外损失。与此同时，贯彻京瓷ECOSYS理念、节能功耗低至0.5W、采用长寿命设计也大幅降低维修频率，减轻企业的设备运维成本。

值得一提的是，ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn还提供多种供纸盒等选购件，特别是ECOSYS MZ2400cidn提供一大一小两种容量的彩色墨粉，企业可以根据业务需求购置。例如，以黑白文印为主的企业可选购小容量(2400页)彩色墨粉，若有较多彩印需求则可以选择大容量(6000页)彩色墨粉，更好地兼顾复杂的使用需求，以及降低采购成本;在供纸能力方面，新款复合机通过扩展两个供纸盒，上限可以达到1600张，搭配快速稳定的文稿输出，即使使用高峰期也能轻松度过，避免排队以及纸张不足导致任务中止。

总的来说，无论是追求更快的文印速度，还是更高的打印质量、更清晰的细节表现，又或者政府需要的红头专色等特定文印需求，京瓷A3彩色数码复合机ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn能够做到全面兼顾。更重要的是，凭借ECOSYS理念以及长寿命感光鼓、多样化选购件等优势，ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn可以在保证生命周期内提供稳定可靠体验的基础上，减少运维频次、灵活把控购置成本，持续帮助企业降低总体拥有成本及实践绿色环保发展。