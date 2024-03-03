提升工作效率，这些AI办公神器千万别错过

【天极网办公频道】元宵节已过，相信大部分打工人都回到了工作岗位，开始了新一年的奋斗。从悠闲的假期状态切换到紧张有序的工作状态，往往需要调整心态、重新找回工作节奏。在这一过程中，高效率的工具扮演着至关重要的角色。

与此同时，随着人工智能技术的飞速发展，AI办公软件正在逐渐改变着我们的办公方式，带来了效率和质量提升。本文将盘点几款AI办公软件，介绍它们各自的功能特点与使用场景，带您领略AI技术在办公领域的无限魅力。

接入四大办公组件，WPS AI带来智能办公体验

链接地址：https://ai.wps.cn/

WPS AI是金山办公推出的一款具备大语言模型能力的生成式AI应用，提供起草、改写、总结、润色、翻译、续写等功能，旨在帮助用户用更好的工作成果。





其中，在内容方面，可以直接在WPS AI聊天框中输入需求，或者从下方弹出的场景列表中按需选择文本类型，这些场景涵盖了文章大纲、讲话稿、会议纪要、活动策划、情况说明、心得体会、通知、证明、申请等，几乎满足了日常办公的所有需求，让工作更加高效便捷。

在演示方面，WPS演示推出智能创作、排版美化以及演讲备注三大功能模块。用户只需在WPS AI对话界面输入PPT的主题和页数，即可自动生成对应的大纲乃至完整的PPT内容。同时还支持依据标题创建单页幻灯片，并可灵活切换风格。不仅如此，WPS AI还具备自动生成演讲备注的功能，能够帮助用户高效完成讲稿撰写工作。

在表格方面，可帮助用户快速实现条件标记、生成公式、筛选排序、分类计算、快捷操作等一系列操作，让数据分析和处理更加高效便捷。

在PDF方面，用户可以向AI提出与文章相关相关的问题，AI会通过分析和理解文章回答，帮助用户快速阅读文章，更加便捷地获取所需信息。

开启印象AI功能，印象图记助用户理清思路、拓展思维

链接地址：https://static.app.yinxiang.com/evermind/main

2023年3月，印象笔记推出了印象AI，这是一款融合了其自研的轻量化大语言模型大象GPT与国内外顶尖大语言模型的混合模型方案，目前已落地赋能印象笔记旗下全线产品，包括印象笔记、扫描宝、收藏家、印象时间、印象图记等。

其中，印象图记作为一款在线思维导图工具，不仅提供了多样化的实用主题和精美的图标，还覆盖了读书笔记、学习计划、项目管理等多个使用场景。得益于印象AI的加持，印象图记具备了自动生成思维导图的能力，能够帮助用户整理思绪、激发创新思维。

点击印象图记界面中的印象AI图标，即可轻松唤醒AI助手。通过在对话框中输入相应需求，选择插入节点的位置并点击应用后，即可将内容以思维导图形式呈现。

百度文库AI助手，使工作变得更高效

链接地址：https://wenku.baidu.com/ndlaunch/browse/chat

百度文库AI助手是由百度公司基于文心一言重构的一站式智能文档助手，可以帮助用户解答问题，同时还能辅助进行内容创作、内容总结以及PPT编辑等。

例如，在内容创作上，百度文库AI助手可根据用户输入得关键词或主题，自动生成符合要求的内容，让创作变得高效便捷。同时，百度文库AI助手还提供了职场效率、学习助手、创意写作、生活助理、法律助手、语言交流等模板，覆盖文档处理全流程，使文档创作更高效。

在PPT生成上，在对话界面输入想要创作的主题或者上传文档，百度文库AI助手便能生成满足需求的PPT文档。

通义听悟：会议必备工具

链接地址：https://tingwu.aliyun.com/

通义听悟是阿里云推出的一款聚焦音视频内容的工作学习AI助手，依托大模型，可以快速提炼和沉淀知识，实现音视频的实时转录和翻译，同时还能提取关键词、生成摘要，提高会议效率。

打开“开启实时记录”功能，即可将录音同步转化为文字，允许用户即时修改识别结果，实现边听边编辑的便捷操作。并且还支持关键词搜索，迅速锁定关键信息，轻松回顾会议重点。

用户还能借助“上传音视频”功能，将本地的传音视频文件或存储在阿里云盘的文件轻松上传至通义听悟平台，生成文字记录。此外，通义听悟支持将播客RSS链接转文字并进行要点总结，为用户回顾播客、整理学习笔记提供极大便利。

值得一提的是，通义听悟还支持中文、英语、日语、粤语、中英文自由说五种语言的实时语音转文字，满足用户多样化的需求。

火山写作：让写作更加得心应手

链接地址：https://writingo.net/document?docId=1

火山写作是字节跳动旗下的火山引擎团队开发的一款AI写作助手，具有创作、提升表达、修改语气、扩写、总结、缩写、翻译和续写等功能。

同时，火山写作内置AI写作模版，包括：小红书模版、活动策划、带货口播等，以及全文优化模版，包括：科普文章、英语论文、小说片段等。并且，通过火山写作创作的内容可一键同步至头条号。

写在最后：

工欲善其事，必先利其器。好用的办公软件可以显著提升工作效率，让工作变得更加便捷和高效。相信这些AI办公软件能够帮助大家轻松应对工作挑战，提升工作效率。当然，市场上还有许多其他优秀的AI办公软件，用户可以根据自身需求和喜好进行选择。