高效、高质量办公就选京瓷彩色多功能数码复合机

＜p＞ 【天极网办公频道】
对于消费者来说，办公打印设备的输出效率和打印品质至关重要。好的文印质量可以确保打印出的文件清晰、易读，并且颜色准确。无论是在工作场所还是在商务环境中，文印质量都直接影响到文件的可读性和专业性。如果文印质量差，可能会导致文字模糊、图像不清晰、颜色失真等问题，影响到文件的可用性和可信度。因此，用户需要选择具有良好文印质量的打印设备，以确保打印出的文件具有高质量和专业性。如今，有了京瓷TASKalfa＆ensp;7054ci彩色多功能数码复合机
，上面的问题将不再是难题。＜/p＞ ＜p align=“center“＞＜/p＞ ＜p＞ 这台彩色多功能数码复合机搭载了全新AI功能，开启打印驱动便可将低分辨率图像优化为高分辨率并输出，再现鲜艳色彩，提高图像及文字清晰度，保证优质画质与良好的阅读体验，能够满足各行业的彩色办公需求。＜/p＞ ＜p align=“center“＞＜/p＞ ＜p＞ TASKalfa＆nbsp;7054ci打印速度在A4、600dpi单面输出时，可达70页/分钟，且黑白/彩色同速，能够满足用户日常大批量打印需求。此外，针对中国的政务红头文件打印需求，它支持“红头专色”打印及复印，可以输出满足政府要求的专用红色。＜/p＞ ＜p align=“center“＞＜/p＞ ＜p＞ 对于输出需求量比较大的企业来说，TASKalfa＆nbsp;7054ci提供了多款选购件，DP-7170/7160输稿器在300dpi的扫描分辨率下，速度高达274页/分钟。DP-7170更配有纸张探测器
，防止扫描时多张文稿同时进纸，避免扫描错误。新增的JS-7110错位分页器，ZF- 7100 Z型折纸器以及IS-7100多重插入器，都能帮助用户轻松应对复杂的文档输出需求，提高办公效率。＜/p＞ ＜p＞ 在数字化办公的今天，TASKalfa＆ensp;7054ci拥有多样化的无线连接功能与移动办公解决方案，帮您摆脱传统繁杂线缆连接的麻烦与羁绊。它不仅支持IOS设备的AirPrint打印和安卓设备的Mopria打印，还专门开发了京瓷专属移动应用KYOCERA＆ensp;Mobile＆ensp;Print＆ensp;App，用户在手机
、Pad各种移动设备上便可以轻松地打印文件、网页和图片，或者将文件和图片扫描至移动设备。如果环境中没有网络，用户可以通过TASKalfa＆ensp;7054ci的Wi-Fi直连和NFC打印/扫描，也能够轻松实现随时随地的移动办公。＜/p＞ ＜p align=“center“＞＜/p＞ ＜p＞ 当然，数字化的普及，数据的安全保障也不能怠慢。TASKalfa＆ensp;7054ci可以通过采用设置白名单的方式，管理并只允许运行那些安全的程序，将恶意软件阻止在名单之外，以有效预防各种攻击。白名单措施不仅可以预防已知的，即使是工作中未知的恶意软件也可以被有效杜绝。＜/p＞ ＜p＞ 很多企业一直被高昂的办公成本所困扰，每月看到耗材支出都直呼伤不起。为减轻用户的办公成本压力，TASKalfa＆ensp;7054ci延续京瓷一贯秉承的“经济环保”的产品设计理念，其搭载寿命长达60万页的非晶硅感光鼓，让用户每次墨粉用完只需换粉且无需频繁更换硒鼓
，平摊下来的单页打印成本非常划算，后期总使用成本也降低很多。＜/p＞ ＜p align=“center“＞＜/p＞ ＜p＞ 彩色商务智慧新升级，京瓷TASKalfa＆ensp;7054ci彩色多功能数码复合机在诸多方面进行了优化升级，新增多项人性化功能，强化了生产力和多功能性，且具备非常实惠的总拥有成本优势，能够为用户带来彩色商务更多智慧新体验!＜/p＞