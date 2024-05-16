奔图引领中国打印新突破，中国首台全自主A3激光复印机成功发布！

【天极网办公频道】在科技国潮崛起的大背景下，我国制造业正由低端向高端转型，高科技、高效能、高质量的产业特征日渐凸显，技术突破和产业升级成为大势所趋。打印机产业作为曾经长期被美日巨头盘踞的行业，也在我国企业的不断努力下迎来突围。



中国打印新突破・奔图战略发布会暨中国首台全自主A3发布仪式

中国打印新突破・奔图战略发布会暨中国首台全自主A3发布仪式

2024年5月16日，奔图在北京雁栖湖国际会展中心举办“中国打印新突破・奔图战略发布会暨中国首台全自主A3发布仪式”。科技部和工信部相关司局、广东省科技厅、工信厅以及珠海市政府和相关部门、中国工程院院士沈昌祥、财经专家吴晓波等权威专家、商业领袖、政企客户与各界媒体，共同见证了中国首款全自主技术研发的A3激光复印机诞生这一重要时刻。



A3黑白多功能数码复合机

这是奔图历时数年潜心研发，成功打造的中国首台全自主A3激光复印机，拥有自主知识产权的打印机引擎、SoC主控芯片、LSU激光扫描单元等核心关键零部件。A3新品的发布，意味着奔图完整掌握了激光打印机产业化核心技术，完成了从无到有、从有到全的蜕变，标志着中国打印产业又突破一项关键“卡脖子”技术难题，自此，奔图引领中国完成打印机领域的全面攻坚。

持续创新，实现打印技术新突破

作为被美日巨头强势占领的行业，中国打印机企业唯有跨过技术坎、越过专利墙，才能摘掉悬在头顶的“达摩克利斯之剑”。为了让打印机产业不受制于人，奔图从2007年起潜心研发，2010年在中国人民大会堂率先发布了中国首台掌握核心技术和自主知识产权的A4激光打印机，实现了国产打印机零的突破，令中国成为了全球三大掌握打印机核心技术的国家之一，并由此开启了国产打印机产业化持续突围之路。



纳思达股份有限公司董事兼副总裁张剑洲

纳思达股份有限公司董事兼副总裁张剑洲在致辞中表示，奔图作为专注打印机赛道的品牌，曾经遭遇过打印机技术“卡脖子”的痛楚，更加懂得了专利技术对企业发展的重要性。回顾产业攻坚路，奔图坚持核心技术突破，坚持品牌搭建，坚持做“中国人自己的打印机”，逐步建立了一支强大的专利技术和管理团队，不断前行，推动了中国打印产业链的国产化突破。



奔图电子有限公司副总经理尹爱国

“台上一分钟，台下十年功”适用于任何奉行长期主义的企业，技术创新没有捷径可寻。在发布会上，奔图电子有限公司副总经理尹爱国以《中国打印新突破》为题展开演讲，他表示打印机行业拥有极高门槛，需要突破专利、技术、供应链、人才等很多关卡，如今A3的发布是奔图实力积累的体现和长时间打磨的成果，意义非凡。回顾奔图的初心和过往，秉承“做好一台国产打印机”的坚定信念以及产业报国的初心，奔图踏上了产业攻坚的漫漫长路。2024年，奔图再次填补了中国在A3复印机领域的技术空白，标志着中国打印产业发展迈入新纪元。



中国工程院院士、信息系统工程专家沈昌祥

补齐高端设备，构筑中国打印智造体系

打印机产业是IT信息技术产业的重要拼图，中国工程院院士、信息系统工程专家沈昌祥表示：“信息安全是国家的头等大事，打印机作为IT信息技术产业的一部分，安全保障不容忽视。”沈昌祥院士高度赞扬了奔图在信息安全领域所作出的努力，通过完整掌握打印机核心技术和自主知识产权，奔图在合规可信、安全防控等方面形成了引领示范作用，为信息安全和产业安全保驾护航。



知名财经作家吴晓波

国际形势风云变幻，国家竞争复杂多变，中国制造正在从劳动密集型转向智力密集型。知名财经作家吴晓波在现场演讲中表示，制造业是国家的基本盘，2018年以后中国开辟了内循环为主，外循环互促的双循环局面，通过市场创新和技术突破，实现了中国制造向中国创造的转型升级。在吴晓波看来，“奔图作为中国制造的优秀样本，通过聚焦核心技术突围，充分发挥产业链配套优势，踏准了国产替代的战略级时间窗口，并实现细分领域的规模领先，最终为中国制造树立了可供借鉴的新范本。”

连续7年增速第一，引领中国打印破局超越



撬动企业战略咨询创始人姚荣君

这个时代属于选择过剩，消费代际交替，品牌增长如何才能穿越周期？撬动企业战略咨询创始人姚荣君认为，过往企业竞争在产品、技术、团队、渠道、资本、规模，如今核心竞争力发生转移，顾客认知第一性决定了品牌增长穿越周期的能力，而让中国人有自己的打印机品牌是民心所向。奔图十多年如一日孤勇破壁，在实现打印机国产化转型升级道路上，既要打好内部的技术突破战，也要打响外部的认知领先战，不断赢得人心，实现了人才储备、市场拓局和口碑反馈的正向循环，加速成为全球典范。



中国打印新突破・奔图战略发布会暨中国首台全自主A3发布仪式现场――奔图×京东战略合作及以旧换新活动发布

奔图十余载的高速发展，也得到了各级合作伙伴的大力支持。此次奔图还与京东联合启动了战略发布仪式，双方将基于各自优势，拓宽奔图打印机的销售通路，加深全零售和B2B模式合作，为更多用户提供一站式解决方案。同时，奔图积极响应电子消费品以旧换新行动方案，联合京东为用户开展以旧换新专项服务，为实现绿色可持续发展贡献力量!

根据IDC数据显示，近年中国A3复印机的年均销量约100万台，奔图此次推出的A3系列新品占据了市场的主流速段，覆盖了75%的市场份额，在同类产品中各项性能参数达到最优水平，能够为政企行业用户提供高效输出、智能便捷、稳定可靠、可管理易维护、低打印成本的解决方案。

聚焦用户需求，不断提升产品体验，奔图近年不断进行功能创新，开发出了一键驱动安装、手机扫码直连、微信远程打印等诸多差异化优势功能。凭借日益完善的产品组合和优质的产品体验，奔图已连续7年销量增速位列第一，深受全球消费者的信赖。如今的奔图不仅是中国打印机领导品牌，更以全球第四打印机品牌的姿态成为行业黑马。

奔图A3复印机的重磅发布，不仅将拓展品牌自身高端产品矩阵，提升高端市场竞争力，还将促进中国打印机产业集群的发展，推动整个产业的进步和产业结构优化，有望重塑中国打印机在全球舞台的品牌新形象!