Q3出货量同比下降20.5%，中国打印外设市场何时才能止跌？

【天极网办公频道】中国打印外设市场又传来“不好的消息”。IDC最新发布《全球打印外设市场季度跟踪报告(2023年第三季度)》显示，2023年第三季度，中国打印外设市场出货量为369.7万台，同比下降20.5%，环比下降6.6%。在打印行业正在寻求新增长的当下，该“成绩”无疑使打印设备厂商们雪上加霜。

IDC还从不同类别的机型上做出统计，统计数据显示，喷墨打印机出货量169.2万台，同比下降22.4%;激光打印机出货量171.5万台，同比下降16.3%;针式打印机出货量29.0万台，同比下降30.9%。不同类别的打印设备均有不同程度地下滑，其中针式打印机下降幅度最大，激光打印机出货量下滑幅度最小。

痛定思痛，IDC也给出打印外设出货量下降的原因――全球经济下行，用户消费降级，采购周期延长，导致采购需求有明显下滑。下面，笔者也将系统地分析一下下滑的原因，以及可能造成的市场形势。

一、“非必需品”的打印机经久耐用

在办公行业一直流传着一句话：打印设备厂商靠耗材挣钱。其中原因在于，打印机迭代速度比较慢，固件更新周期长，设备经久耐用，所以购买一款打印机可以超长时间服役。以墨水、硒鼓、碳粉、纸张为代表的耗材成为打印设备厂商利润的来源。

以笔者家中使用的兄弟打印机为例，其购买于2016年，已有7年光景，至今还能稳定运行，相反，耗材也是隔三差五地购买，极大地消耗成本。经久耐用的特性也让打印设备的销路不佳，加之用户消费降级，打印设备也成为“缝缝补补又三年”的代名词。

二、家庭打印、学生打印的新刺激点较小

需求是决定购买的动力，在“黑天鹅”事件初期，居家办公、居家学习刺激了打印设备的销量，尤其是喷墨打印机和售价1000元左右的设备供不应求，然而，在这些刺激过后，对于打印设备需求的回落也实属正常，毕竟没有“强需求”，也就没有“强购买”。在过去三年，笔者也经常见到街角打印店里的家长排队的场景。

三、租赁模式的兴起

一个新规则的诞生必定是打破原有规则的，这就如同电商兴起不利于经销商，直播带货的兴起不利于传统电商。如果说，电商是对经销商规则的打破，那么，租赁模式是对传统售卖模式的颠覆。在租赁模式下，企业只需要按“页数”租赁设备即可，后期维护、耗材的消耗等都属于租赁方，这也进一步降低了设备的更换频次，降低新产品的需求。

四、真正懂消费者的设备

笔者一直在思考一个问题，打印设备厂商生产打印机是出于满足消费者需求还是盈利。这很难界定，但笔者认为，真正受欢迎的产品一定有市场。人到中年，家中也有两个baby，打作业是经常遇到的事情，孩子妈妈在家中也没少因为打印机的事情大动肝火。

笔者简单总结如下：其一，设备门槛还是太高，设置单双面打印、黑白/彩色打印都需要咨询;其二，家中空间较小，需要个头小的设备，不占用空间，又美观;其三，成本，墨盒打印的成本高，墨仓打印机的个头较大，激光打印机成本较低，但个头也不小。

而在销量下滑的情况下，打印设备市场又有哪些新变化？以下是笔者的观点：

其一，打印设备功能开始内卷，将灌粉、灌墨技术应用于更低端的设备之中，在这一点上，无论是爱普生还是惠普，抑或是兄弟，都有相关的设备。值得一提的是，爱普生墨仓式的推出本身就带有打破耗材高成本规则的性质。

其二，第三方耗材商的日子并不好过，出货量下降使设备生产商的利润降低，而依靠设备商挣兼容耗材钱的第三方，未来日子估计也不太好过。不定期地固件更新，也将对第三方耗材适配造成影响。

其三，市场竞争激烈，积极向消费者靠拢，这是竞争的正向反馈，如果能生产出真正受消费者喜欢的产品，那将收获新的市场。

其四，国产化替代影响加剧，打铁需要自身硬，国产厂商的春天不会太远。

写在最后

Q3出货量的下降，既出乎意料又在意料之中。在整体经济形势不景气的背景下，行业也受到诸多影响，这也促使设备厂商开始反思自己的产品、技术及相关策略，尤其是在激烈的竞争下，在一定的概率下，将利好消费者。