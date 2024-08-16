柯尼卡美能达携手“一扇窗计划”点亮乡村学生成长之路

【天极网办公频道】近日，全域增值数字化整合服务商――柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司(以下简称“柯尼卡美能达”)携手公益机构――“一扇窗计划”共同发起了“走出大山看世界・树理想”(郑州站)游学活动。此次活动旨在助力乡村学生们进一步拓宽视野、充分激发学习潜能、促进其综合素质的全面提升，激励他们在成长的道路上勇敢追求更高的目标与梦想。

“走出大山看世界・树理想”(郑州站)游学活动大合影

丰富多元活动 拓宽成长视野

在柯尼卡美能达的大力支持下，来自河南省及山西省共7所学校的21位乡村学生前往中国历史文化名城――郑州，开启了一段意义非凡的文化探索之旅。在老师及工作人员的陪同下，孩子们先后参观了河南省博物馆、黄河文化公园等著名景点，近距离感受了华夏文明深邃的历史与文化，还参与了丰富多元的实践活动。

学生们在郑州参与了丰富多元的游学活动

印刷之旅承知识 智慧之光映未来

本次的郑州站游学团还在柯尼卡美能达的精心安排下，参访了柯尼卡美能达郑州合作伙伴――河南轩明印象信息科技有限公司(以下简称“轩明印象”)。轩明印象是一家专业的图文制作与印刷服务企业，主营业务涵盖了图文制作的多个领域，包括图文设计制作、快速直印服务、印刷品装订服务等。

在轩明印象，孩子们近距离接触到了教学课本印刷制作的前沿数字印刷技术，见证了从一张普通的纸张到一本本精美书籍的诞生过程。数千种纸张材质、高速运转的生产线、自动化的数字印刷设备操作等，都给孩子们留下了深刻的印象。

学生们参访河南轩明印象信息科技有限公司

此外，轩明印象的工作人员还耐心细致地介绍了印刷技术的发展历程与未来趋势，并通过答疑互动的方式鼓励孩子们积极提问，分享自己的所见所感。工作人员专业的讲解和耐心的解答不仅激发了孩子们对印刷技术的浓厚兴趣，也在他们心中播下了不断探索新科技、追求创新的种子。

在郑州站游学之旅即将结束时，孩子们纷纷写下了自己的游学心得，向一直以来给予他们帮助的爱心企业表达了谢意。同时，他们还写下了自己未来的理想并贴在了理想树上，期望埋藏在心中的小小心愿有朝一日可以开花结果。

孩子们纷纷写下各自的游学心得并将自己的理想贴在了理想树上

优化教学资源 赋能乡村教育

作为一家始终将“企业社会责任”融入经营本身的企业，长期以来，柯尼卡美能达一直致力于积极助力中国乡村教育的发展。洞察到乡村学子对知识的深切渴望与乡村学校教育资源相对匮乏的现状，柯尼卡美能达于2019年启动了“柯学图书馆援建计划”。截至目前，“柯学图书馆”已在青海大通县的6所学校成功落地。

柯尼卡美能达为青海当地学校援建了六所“柯学图书馆”

除此之外，柯尼卡美能达敏锐地捕捉到山区学校对远程教育、信息化校园建设等需求的日益增长，于是携手NGO公益机构“一扇窗计划”及经销商合作伙伴，共同为桂林、贵阳等地的乡村学校援建了“智慧教室”，旨在以自身“柯”技为中国乡村教育赋能。

柯尼卡美能达为桂林、贵阳等地的乡村学校援建“智慧教室”

推动中国乡村教育的发展，是一项艰巨而意义深远的使命，这不仅紧密关联着每一个乡村孩子的成长轨迹，更是中国乡村振兴战略中不可或缺的核心要素。未来，柯尼卡美能达将在公益品牌“KOPE・柯公益”――“有爱，就有柯能”的口号引导下，全力支持中国乡村教育事业的发展，携手NGO公益组织及多方合作伙伴开展更加务实的行动，让乡村学子们能拥有更多元化的成长机会和更广阔的发展空间，在未来的人生道路上勇敢追梦、笃行致远!

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