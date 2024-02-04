再现文物璀璨之美 柯尼卡美能达与上海博物馆打造“上博・美极中国”文创

【天极网办公频道】(2月4日，上海)随着当代年轻人对传统文化的认同感、喜爱以及文化自信的日益增强，"博物馆打卡热"正持续升温。而当代博物馆作为历史的守护者与文化的传承者，也在不断地更新自己的“语言”，力求在展览策划、内容展示和文创产品等方面进行创新，以更通俗易懂且美观的方式展现文物深厚的历史与文化底蕴。

近日，全球领先的数字化整合增值服务商――柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司(以下简称“柯尼卡美能达”)首度与上海博物馆合作，以馆内珍贵文物为主题利用柯尼卡美能达旗下数码印后增效产品MGI JETVANISH 3D EVO(以下简称“MGI JETVANISH 3D EVO”)，倾力打造了“上博・美极中国”系列文创，以现代审美与传统艺术的完美邂逅，充分展现国风文化的古典魅力。

柯尼卡美能达与上海博物馆共同打造“上博・美极中国”系列文创

艺融古今 经典再现

“上博・美极中国”系列文创巧妙地运用了印刷烫金和UV工艺，将传统文化精髓与现代审美完美融合，再现了古代艺术家们的卓越技艺。以“上博・美极中国系列之大克鼎精装本”为例，其封面主题以大克鼎为灵感，通过哑光细砂UV的铭文，精准展现了上海博物馆镇馆之宝――大克鼎的古朴与沉淀感;封面和书脊上的3D烫金(哑金)设计，则细腻呈现了大克鼎的纹理与质感;皮纹UV与烫哑金线条的结合，使整个封面更加高雅闪亮。精装本中还使用了银卡纸，背景中的铭文在光线的折射下散发出别样的光泽，触手即可感知历史与文明的脉搏，大克鼎古朴稳重的美感亦油然而生。

“上博・美极中国”系列文创之大克鼎精装本及卡片

此外，“上博・美极中国”系列文创还以大克鼎、莲塘乳鸭图、苦S帖、浮玉山居图以及粉彩蝠桃纹瓶五件珍贵文物为灵感，打造出富有历史韵味的口袋本套装，该套装采用数码3D烫金技术印制，细腻表现出了文物的美学精髓。除此之外，该系列口袋本套装还采用了数字3D UV上光工艺，有效突显了文字和画面质感，让文创产品的色彩更饱满鲜亮、线条更流畅精致，颇具匠心的印后增效更为该系列产品增添了格外的艺术美感。

“上博・美极中国”系列文创之口袋本系列

以莲塘乳鸭图口袋本为例，该本采用了拉丝纹理UV和线条烫金工艺，精准再现了缂丝质地的细腻美感。为了让画面更加栩栩如生，双鸭的羽毛由3D UV与烫金线条相互映衬，颇具匠心的印后增效更为其增添了精致典雅的艺术美感。

“上博・美极中国”系列文创之莲塘乳鸭图口袋本

同时，本次“上博・美极中国”系列文创还推出了“星耀中国”限定面具，以古蜀文化为灵感融入了精致的烫金工艺，展现出了神秘而华丽的视觉效果。

数印增效 创意添彩

此次“上博・美极中国”系列文创均由MGI JETVANISH 3D EVO印刷制成。作为数字印后特效的佼佼者，MGI JETVANISH 3D EVO可为印品追加精美的印后增效工艺，赋予其精巧细致的视觉艺术魅力。

MGI JETVANISH 3D EVO每小时可处理高达4065张的B2幅面印刷品，可充分满足大印量用户的生产需求;其搭载的智能图像扫描套准系统AIS与iFoil L烫金系统，可精准实现图像对位扫描套准，并完成精致的细线条烫金和局部UV效果，能有效打破平面图案限制，增加印刷品的立体感。此外，MGI JETVANISH 3D EVO还可实现3D立体浮雕效果，能赋予印刷品富有层次感的触感和视觉冲击，进一步提升印品的附加值。

柯尼卡美能达数码印后增效产品MGI JETVANISH 3D EVO

此次，在MGI JETVANISH 3D EVO的助力下，上博 ・ 美极中国系列文创将中国传统文化与现代审美巧妙融合，给人以视觉与触感的双重享受。这些颇具匠心的精美文创不仅能提升文创产品的附加值，更能够让人们在欣赏过程中充分感受到中国历史的厚重与文化底蕴。

未来，柯尼卡美能达将继续深耕数字印刷领域，持续为广大印企用户提供更多创新应用与增值服务，同时充分发挥自身在数字印刷领域的核心优势，携手更多合作伙伴让数字印刷成为连接历史与现代、传承文化的桥梁，为中国传统文化注入更多活力!