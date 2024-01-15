数字赋能 提速增效 柯尼卡美能达为法院/律所行业注入智慧办公新动能

【天极网办公频道】(1月15日，上海)在信息化的浪潮中，各行各业都在寻找更高效、更环保的方式来管理企业资料，法院/律所行业也不例外。传统的纸质文件管理方式已经无法满足现代数字化办公需求，法院/律所行业当下面临着诸多痛点：纸质文件永久保留存放需考虑的环境空间问题、人工手动录入的高成本与低效率以及环保压力等。

深入洞悉法院/律所行业的文印诉求，全球领先的数字化整合增值服务商――柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司(以下简称“柯尼卡美能达”)可通过提供软硬件相结合的智慧文印办公解决方案，助力法院/律所行业降本增效，打造更绿色、可持续的智慧办公新生态。

高效稳定 质效倍升

作为柯尼卡美能达旗下彩色多功能数码复合机bizhub i系列中的主力产品， bizhub C300i拥有高效的作业能力，可轻松满足法院/律所行业用户大批量的文印作业需求。

柯尼卡美能达A3彩色多功能复合机bizhub C300i

bizhub C300i的复印和打印输出速度可达到30页/分钟(黑白/彩色同速)，黑白首页输出时间仅为5秒，彩色首页输出时间仅为6.7秒;若选购双面同步自动输稿器，其扫描速度可达200页/分钟。面对再多的作业任务，bizhub C300i也能轻松应对、快速完成。

同时，bizhub C300i在产品细节上也进行了精心设计：在输稿器盖板与玻璃稿台连接处新增了减震组件，可使输稿器盖板在下降至一定角度时实现自动缓降。如此，不仅可提高使用者的体验，也可延长产品的使用寿命，无需再担心高频工作会损耗复合机配件。

柯尼卡美能达bizhub C300i新增减震组件

智能归档 化繁为简

为更好地帮助法院/律所行业解决纸质文件电子归档和事后检索的痛点，柯尼卡美能达还能为其提供可搭载于bizhub C300i上的“非凡扫描工作流解决方案”(以下简称“非凡”)。“非凡”可以允许用户一次性批量扫描文件，有效节省用户重复性工作的时间与人员成本。

除此之外，“非凡”还可通过先进的技术实现文件归档的流程自动化：通过自动读取卷宗上的条码、卷宗类别等信息，“非凡”可按照用户预先设定的规则将文件重命名并自动归档;同时“非凡”还可为每页文档自动生成识别码，包括文字、条形码、二维码等，便于用户检索。更为便捷的是，归档后的电子卷宗还能自动转换为可搜索的PDF格式，并支持关键字搜索，便于用户事后查找，有效优化业务流程，大幅提升办公效率。

“非凡“可助力法院/律所行业优化业务流程，大幅提升办公效率

随着数字化趋势的浪潮席卷全球，各行各业正迎来巨大的变革机遇。柯尼卡美能达深知数字化转型对企业发展的重要性，今后将密切关注各行业用户的发展动态与潜在需求，持续探索数字化转型新路径，不断开发更智能的商务解决方案，帮助各行业用户摆脱繁琐的工作流程，打通企业内部数据交互的壁垒，助力其创造更大的商业价值!