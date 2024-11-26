京瓷ECOSYS MA3500cifx送助攻，办公打印多快好省！

【天极网办公频道】面对大中型企业复杂的现代办公需求，集多种功能、高效可靠于一身的打印机不仅仅是“文字搬运工”，还是效率加速器。最新推出的京瓷ECOSYS MA3500cifx彩色激光多功能一体机作为其中佼佼者，不但易用可靠，处理企业高强度、高质量打印需求也是游刃有余，而且出色耐用性还能进一步帮助企业提质增效。

大容量纸盒支持加购，35页每分钟快速打印

京瓷ECOSYS MA3500cifx采用全新外观设计，商务简约且干练精巧，无论办公桌还是文印室都能轻松安置。别看新机尺寸不大，却标配250张容量纸盒，并支持加购纸盒，加上每分钟35页的黑白或彩色打印速度、100张容量自动双面输稿器、高达10万页月印量，高效应对企业财务、销售、设计等部门的海量打印需求，业务效率如虎添翼。

长寿命设计，降低运维成本

能打更耐打!京瓷ECOSYS MA3500cifx全面贯彻了ECOSYS理念，采用长寿命设计，配备京瓷PSLP感光鼓，拥有长达20万页寿命，不仅保障使用周期内高耐用性、一致的打印质量，为用户稳定可靠地输出文稿，更降低维修频率，减轻企业运维负担。

作为数字经济时代的主题之一，绿色可持续发展不仅是企业目标更是责任，京瓷产品一贯的经济环保设计理念与市场发展深入契合，成为企业降本增效的可靠伙伴。

7英寸彩色触摸屏 打印小白轻松上手

打印机的操作也是困扰企业员工的痛点，为解决此类难题京瓷ECOSYS MA3500cifx带来一系列易用性提升。机身正面标配7英寸的彩色触摸屏，界面简洁、直观，更符合当下用户的操作习惯，搭配快捷实体按键，高效找到所需功能或者调整打印设置，打印新手小白也能轻松上手，避免不熟悉设备导致身后排起打印长队，尴尬地承受汗流浃背。

同时京瓷ECOSYS MA3500cifx也配备有线网络、USB接口，系列产品均通过AirPrint、Mopria认证，可支持多种灵活打印方式，更加便捷高效。

智能加持更省心，打印效率再提速

AI时代终端都智能化了，打印机自然也不会缺席!京瓷ECOSYS MA3500cifx支持身份证自动纠偏等智能功能，证件与文件扫描打印更省心、更贴心。例如身份证扫描不用小心翼翼摆放，智能加持无需担忧位置限制，轻松获得符合要求的各类扫描件、复印件，避免反复尝试浪费时间和纸张。

针对事业单位等特有需求，京瓷ECOSYS MA3500cifx提供“红头专色”打印，支持生动色彩、线条、图形等优化，定制需求一步到位，满足企业严苛的高质量打印需求。

办公打印多快好省，助力企业效率加速

京瓷ECOSYS MA3500cifx彩色激光多功能一体机不只易用可靠、功能齐全，凭实力满足大中企业对效率、品质的严苛追求，包括该系列另外两款产品――ECOSYS PA3500cx与PA4000cx两款A4彩色激光打印机，均贯彻ECOSYS理念、采用长寿命设计，提供了卓越的耐用性、一致打印质量，做到减轻总体拥有成本及运维负担，也与环保、可持续发展趋势契合。并且，多款产品组合，也为企业提供了更灵活的选购策略，结合企业实际使用场景按需采购。