链接未来美好图景，柯尼卡美能达“柯”持续未来小程序正式上线

以绿色低碳为核心发展目标，聚焦绿色循环可持续发展与创新环保公益活动，全域增值数字化整合服务商――柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司(以下简称“柯尼卡美能达中国”)于近日正式上线“柯”持续未来小程序(以下简称“小程序”)。

柯尼卡美能达中国通过该小程序热力发起了两项创意环保行动――“‘柯’持续新生空瓶回收计划”及“绿意华夏捐步行动”，旨在呼吁更多的合作伙伴与公众共同加入柯尼卡美能达的“零”碳行动绿色联盟，进而为社会的可持续发展共同赋能。此外，小程序还系统地展示了柯尼卡美能达在产品全生命周期(产品全生命周期：从原材料研发、产品生产、产品使用到产品回收的整个周期)中为降低碳排放，促进绿色循环所作出的不懈努力与贡献。

柯尼卡美能达中国“柯”持续未来小程序正式上线

践行零碳行动 扩大绿色联盟

一直以来，柯尼卡美能达中国始终着眼于“应对气候变动、有效利用有限资源”等五大集团定义的社会课题，积极携手合作伙伴、核心媒体及NGO公益组织等社会各界力量，以实际行动投身于多项环保公益活动，共同探索绿色发展的新路径。

在新上线的小程序中，柯尼卡美能达中国精心设立了「零碳行动」专区，开辟了创新的线上互动平台，诚邀各界伙伴携手踏上绿色零碳之旅。日前，柯尼卡美能达中国携手环保概念落地服务商――物与再生，启动了“柯”持续新生空瓶回收计划。继柯尼卡美能达中国上海总部、北京、广州、深圳分公司及部分经销商伙伴的办公室成功设立实体回收站点后，该活动现正式登陆「零碳行动」专区。柯尼卡美能达中国期望籍此广泛号召更多的合作伙伴与企业加入“捡塑”行列，共同收集废弃空瓶实现资源的循环再利用，从而构建一个更绿色、可循环的生态体系。

「“柯”持续新生空瓶回收计划」正式登陆小程序的「零碳行动」专区

自2018年起，柯尼卡美能达中国积极投身于“绿意腾格里治沙行动”、“绿意华夏公益行”，连续多年携手合作伙伴、行业知名媒体深入中国西北沙漠地区开展防沙植树行动。截止目前，柯尼卡美能达中国公益团队已治沙植树百余亩。

柯尼卡美能达中国积极投身于“绿意腾格里治沙行动”(上)、“绿意华夏公益行”(下)活动

为了汇聚更多的力量，让每一份低碳出行的点滴行动汇聚成沙漠中的一株株绿意，柯尼卡美能达中国锐意升级了治沙植树行动。“绿意华夏捐步行动”现已正式登陆小程序的「零碳行动」专区。参与者可通过线上捐步的方式，将自己的微信步数转化为公益林中的树苗。柯尼卡美能达中国计划于2025年春季，将此次活动期间累积的公益林苗木统一栽种于张掖市五泉林场，持续为中国西北部地区的防沙治沙事业注入新的活力与希望。

「绿意华夏捐步行动」正式登陆小程序的「零碳行动」专区

精研绿色“柯”技 绘写可持续未来

长期以来，柯尼卡美能达集团始终立足于“绿色经营”的核心理念，积极围绕“绿色产品”、“绿色工厂”、“绿色市场”三大维度贯彻集团所制定的“新环境愿景2050”，携手多方努力降低环境负荷，共同构建与商业模式深度融合的绿色循环体系。

柯尼卡美能达集团制定的“新环境愿景2050”

在小程序中，柯尼卡美能达中国还专门设立了「绿色“柯”技」专区，依据产品全生命周期，通过“原材料”、“生产”、“使用”、“回收”四大版块详尽地介绍了柯尼卡美能达集团如何通过精研并使用各项环保技术，着力降低碳排放、促进资源的可循环利用，赋能社会的绿色可持续发展。

小程序的「绿色“柯”技」专区

展望未来，柯尼卡美能达中国将依托“柯”持续未来小程序这一绿色创新平台，紧密携手商业生态圈及社会各界的多方伙伴，共同致力于“0碳”乃至“负碳”目标的落地，携手构筑一个更低碳、更绿色、可持续发展的美好世界!

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