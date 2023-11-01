联想ThinkBook 14+酷睿版VS锐龙版：移动办公生产力酷睿i5领先10%

【天极网办公频道】设计师：“这是调整后的设计稿，你看下。”

接过硬盘，将PSD拷贝到电脑里后直接打开，看着缓缓加载的进度条，和设计师在等待中陷入尴尬，“这PSD多大，怎么这么慢？”

设计师：“也就20GB，(你电脑)真的好慢啊!”

混合办公新常态下，作为关键生产力工具的PC，需要处理的任务内容除了文档网页、沟通社交，还有持续增加的影像内容、视频会议等更高负载。这些高负载任务将持续不断地挑战PC的“性能上限”，比如轻薄本也会面对繁重多任务处理、视频剪辑、平面设计，一旦程序卡顿、崩溃，不止屏幕前的使用者“心态爆炸”，项目进度也可能受到牵连。

因此，具备便携性满足移动体验需求，且兼具高效生产力的性能轻薄本、全能本成为学生党、职场白领、企业办公采购的更优选。让身处混合办公、数字化转型进程中的企业与个人在面对高负载、突发型需求时游刃有余，做到敏捷灵活，高效处理。

应用场景与用户需求的转变在PC产业链也有所体现，比如英特尔与AMD持续拓展的芯片阵容，助力OEM搭建更全面的产品线，并且通过技术创新更灵活的平衡性能与续航。其中，针对趋于细分的轻薄本市场，英特尔不仅推出了P系列“准标压”处理器，如今在Intel 7制程工艺、高性能混合架构等领先技术的赋能下，更是将以往与游戏本、高性能笔记本“捆绑”的H系列标压处理器广泛应用在轻薄本、全能本等产品中，并可支持Evo认证。

对于不配备独显的轻薄本、全能本而言，作为“核芯”的处理器，几乎掌握了性能的决定权。可以说，处理器的特性，直接关系到笔记本的优势和短板。有趣的是，尽管英特尔与AMD都在提升自家芯片的能效，但在实际体验中，两者的表现还是有明显差异。

那么在更复杂、多元化的混合办公场景中，英特尔酷睿与AMD锐龙两大阵营谁将更胜一筹？

天极网将通过采用几乎完全一样模具、屏幕、电池、内存大小的联想ThinkBook 14+酷睿版和锐龙版寻找答案。两款笔记本分别打在酷睿i5-13500H、锐龙7 7840H，具体配置如下。

需要指出的是，两款笔记本内存均为16GB，单ThinkBook 14+酷睿版频率为5200MHz，锐龙版则为6400MHz。

ThinkBook 14+酷睿版(左)与锐龙版(右)内存测试

通过测试，ThinkBook 14+酷睿版的内存读取领先锐龙版约15%，但写入、拷贝分别落后了18%、9%。更高频率的内存，为ThinkBook 14+锐龙版在影像创作方面增加了一些性能优势。

存储方面，ThinkBook 14+酷睿版的读写速度遥遥领先锐龙版，读取速度快了接近90%，写入速度优势接近40%。配备更快SSD的ThinkBook 14+酷睿版能够提供更顺畅的启动、加载速度，特别是使用中经常涉及数据传输、备份的用户，可以有效节省时间。

ThinkBook 14+酷睿版(左)与锐龙版(右)存储测试

再来看本次对比的两位主角――酷睿i5-13500H以及锐龙7 7840H。

英特尔第13代酷睿i5-13500H采用Intel 7制程工艺，拥有4个性能核、8个能效核，共16线程;性能核主频2.6GHz、最高睿频频率可达4.7GHz，能效核主频1.9GHz、最高睿频频率3.5GHz，三级缓存18MB;集成英特尔锐炬核显(80EU)，频率1.45GHz。

AMD锐龙7 7840H采用Zen 4架构、台积电4nm工艺，拥有8核16线程，基准频率3.8GHz、最高加速频率5.1GHz，三级缓存16MB;集成AMD Radeon 780M核显，核心数量12，频率2700MHz。

本次对比的测试项目包括了CPU理论性能测试、综合测试、Office及网页性能测试、影像性能测试、真实高负载测试，以及不插电时(电池供电)性能测试、续航测试。(注：没有特别提及时，本次对比测试均在25℃室内完成，两款机型均连接Wi-Fi，设定为同屏幕亮度、音量，系统模式为最佳性能+“野兽模式”。)

CPU理论性能测试

按照惯例，还是先通过CPU-Z、CINEBENCH、Geekbench进行理论性能测试，结果如下。酷睿i5-13500H在单核性能方面稍有优势，最高领先达到20%。不过多核性能方面，相比锐龙7 7840H最多落后了近10%。所以，在应用程序启动方面，酷睿性能优势可以转化为更快的启动速度，而锐龙多核优势让其在编码、渲染方面更加亮眼。

再次提醒大家，尽管习惯使用CPU-Z、CINEBENCH等基准测试进行PC处理器性能的横向比较，但在如今更复杂的使用场景中，成绩并不能完全代表当下真实应用场景中的性能释放，所以更建议将理论性能测试作为一项参考。

综合性能测试

在PCMark 10测试中，ThinkBook 14+锐龙版的优势更加明显，综合成绩领先酷睿版达到了10%以上，在生产力、数位内容创作两项测试中优势达到了20%以上。酷睿版在常用基本功能中的表现则比较抢眼，领先锐龙版约17%，其中应用程序启动领先在40%以上，视频会议及网页浏览成绩也小幅胜出。

通过PCMark 10来看，ThinkBook 14+酷睿版能够提供更快的响应速度，程序启动更顺畅;锐龙版则在图像等创作方面表现出色。

再来看CrossMark测试，生产率测试包括设备在文档编辑、表格处理、网页浏览等方面性能;创造性测试图片编辑、图片组织、视频编辑性能;反应能力测试对应在程序启动、开启文件、多任务工作时的性能表现，能够反映电脑日常事务的处理效率。相比同样由BAPCo公司推出的SYSMark等系统级能效评估软件，CrossMark具有易用、快捷、跨平台等优势特性，能够高效完成Windows、macOS、Android、iOS等不同平台设备综合性能的测试评估。

根据CrossMark测试结果，ThinkBook 14+酷睿版总分领先8%，其中反应能力测试中对比锐龙版优势达到了16%。因此在混合办公场景及应用频繁切换的情况下，可以快速进入工作模式，提供更高效多任务处理能力。此项性能优势对于企业中销售、设计、策划等需要频繁对接及进行文档调整的岗位而言，尤其值得关注，收到客户或同事的需求时，能够尽可能在第一时间处理。

了解ThinkBook 14+酷睿版、锐龙版综合性能表现后，下面进行更有针对性的生产力性能测试。

Office及网页性能测试

Word、Excel、PPT等Office套装是工作学习中最常用软件，也是轻办公的代表。通过PCMark 10应用程序测试，搭载酷睿i5-13500H的ThinkBook 14+相比锐龙版综合成绩领先达到了10%。

除了PPT测试打成平手外，其余三项测试酷睿版均有优势，Excel领先锐龙版最多，达到了18%。

网页性能方面，通过WebXPRT 4进行测试，ThinkBook 14+酷睿版总分小幅领先锐龙版约4%。

在6个测试项目中，酷睿版有3项胜出，其中人工智能整理相册优势最多达到了13%;锐龙版则在销售图表中领先酷睿版约4%;其余两项测试差距没有超过3%，锐龙版小幅领先。

图片及视频性能测试

图片或视频创作等高负载需求是用户选购搭载标压处理器轻薄本的原因之一，通过UL Procyon进行测试，在PS与LR图像编辑、PR视频编辑等测试中，综合来看ThinkBook 14+酷睿版小幅领先锐龙版约2%，也可以说是打成了平手。

不过将图像和视频两类测试项目分开来看，却是各有胜负――酷睿i5-13500H的优势在于图像编辑，图像修饰以及批处理的测试成绩分别领先锐龙7 7840H约3%、8%。但是在视频编辑测试中，则是锐龙7 7840H更强，优势达到了9%。

真实高负载测试

进行“打开百页PPT(1GB)、PPT导出PDF、打开超大PSD(25GB)、打开PR工程(10GB)、PR视频导出”五项真实高负载测试，分别记录ThinkBook 14+酷睿版和锐龙版用时，结果如下。

在打开文件及程序启动方面，仍旧是酷睿i5-13500H更胜一筹，平均领先超过了25%。在视频导出方面(PR工程时长3分30秒左右，H.264，1080P)，锐龙7 7840H用时更短，领先超过20%。

在日常工作、学习中，面对“非常规”的高负载任务，ThinkBook 14+酷睿版和锐龙版都有一战之力，打开百页PPT、25GB大小PSD多次没有遇到程序崩溃、未响应等情况。从反应速度来看，酷睿i5-13500H优势更大。如果是更高阶的3D设计、建模、仿真，ThinkBook 14+酷睿版和锐龙版都会面临压力。相比之下，拥有更强核显的锐龙版在一些专业设计软件中的表现更加出色，项目工程文件的旋转、缩放，稍流畅一些。

这里也给设计师用户一个建议：内存可以优先考虑高性能32GB版本，避免处理大型PSD、超高分辨率素材时内存成为瓶颈，延长等待时间。

不插电性能测试

编辑脚本时被要求重新修图，修图时被要求调整视频时间线，调整时间线时被要求马上导出初版视频，导出视频时被要求重新编辑脚本…还有修改方案、调整报价、优化演讲稿、校正PPT、整理结案报告等等。这些需求的共同点就在于无法预见，无论何时或身在何处，都可能收到这些任务。在混合办公、数字化趋势的推动下，工作中这种“突发情况”也越来越多。因此企业、个人具备快速响应的能力，即使在差旅外出或者居家办公时，也能够让业务推进更高效，反馈更及时。这也正是除了高负载任务外，用户以及他们的生产力工具无可避免的另一项挑战――“突发型需求”。

在这些突发型需求以及移动办公需求的推动下，笔记本在不插电时性能释放也成为影响用户体验的重要因素之一，而且极有可能就是木桶上的那块短板。跟此前的对比测试一样，在不插电情况下英特尔采取了兼顾性能和续航的策略，提供电池供电时更接近插电的性能表现;AMD则为了照顾续航，采取了相对保守的性能策略，相比英特尔不插电对比插电的性能下滑幅度更大一些。

在CrossMark不插电测试中，酷睿i5-13500H的成绩约为插电时的91%，锐龙7 7840H则下降至81%，比英特尔多下滑了10%。

因此，CrossMark测试中在不插电情况下，酷睿i5-13500H对比锐龙7 7840H的优势扩大到了20%以上。

再来看不插电场景下典型应用场景――网页浏览以及Office办公。WebXPRT 4测试结果显示，ThinkBook 14+酷睿版的优势从4%扩大到了12%。

其中网上作业测试成绩领先优势从9%增加到40%;股票期权定价、销售图表两项测试中则是锐龙版性能下滑幅度更小。

通过PCMark 10应用程序测试来对比Office性能变化，切换到不插电情况下酷睿版性能领先从10%增加到17%，其中Excel优势最明显，酷睿i5-13500H领先锐龙7 7840H达到了30%以上。

再来看不插电测试中Word、Excel、PPT三款软件的详细成绩。酷睿i5-13500H的Word测试成绩领先锐龙7 7840H约23%，在8个测试项目中酷睿全面领先，“调整文件大小”优势最多达到了76%。

Excel测试中共12个测试项目，除了“重新计算建筑设计”中锐龙7 7840H取得16%领先外，其余皆是酷睿i5-13500H更胜一筹，“调整文件大小”中速度快了1倍。

PPT测试中酷睿i5-13500H领先了8个测试项目，优势最高91%;锐龙7 7840H在启动应用程序、浏览文件两项测试中胜出，优势分别为76%和7%。

接下来看对性能要求更高一些的图像和视频编辑测试。根据UL Procyon的成绩，不插电情况下ThinkBook 14+锐龙版性能下滑幅度更小，特别是视频编辑中优势进一步扩大，达到了30%以上;在图像编辑测试中则是酷睿版小幅领先。

综合以上测试成绩，在不插电移动体验场景中，网页浏览、Office轻办公以及图像编辑应用中ThinkBook 14+酷睿版几乎可以全面胜过锐龙版，提供更高效的移动办公体验;锐龙版则在视频编辑中有更强势的表现，领先优势进一步扩大。

耗电及续航测试

联想ThinkBook 14+酷睿版和锐龙版电池容量均为62Wh，测试环境设定为系统平衡模式，30%屏幕亮度、30%音量，连接Wi-Fi。通过PCMark 10现代办公模式进行续航测试，结果如下。

联想ThinkBook 14+酷睿版的续航时长为726分钟，比锐龙版的684分钟多了约6%。对于混合办公场景而言，如果不是持续高负载任务，那么6-8小时的外出办公两款笔记本都能轻松应对。如果需要更长时间续航，那么电脑设定为最佳能效或节能模式后，解锁全天移动办公也不是没有可能。

除了PCMark 10现代办公综合续航测试外，分别进行本地视频播放、视频会议、网页视频播放、Office+网页办公四项移动办公典型场景进行耗电量测试，展示结果为每项测试执行1小时的电池耗电量。在单项测试中，联想ThinkBook 14+锐龙版的综合表现更胜一筹，特别是在视频会议测试中耗电量更低。酷睿版则在Office+网页办公场景下表现更加出色。

在连接Wi-Fi设定下，进行12小时息屏待机测试，ThinkBook 14+酷睿版耗电量约为4%，锐龙版耗电量约为5%。所以说，如果注重续航移动办公场景下的续航，那么文档编辑、网页浏览等轻办公任务，酷睿的能效表现领先锐龙，但如果是视频会议等更高负载需求，则锐龙的耗电量更低。

one more thing

除了更适合混合办公场景，ThinkBook 14+酷睿版还有一项优势――雷电4(Thunderbolt 4)。作为英特尔“祖传绝技”，雷电是最先进的连接技术之一，提升数据传输效率，支持更全面的扩展性。而且对比USB 4，雷电4也具备多项优势。

可以看到，由于USB协议相对宽松，优点在于不同产品可以根据需求“可选”传输速率，缺点则是增加了用户选购难度，如果不专门查看可能就不清楚接口真实传输速度。雷电的策略则是“出道即巅峰”――所有配备雷电的产品均经过严格的认证测试，以提供卓越的有线连接解决方案性能。对于消费者而言只需要看到PC的接口处带有雷电标识，就能获得相应特性、极快的传输速度和丰富的扩展性。

例如对于内容创作者等用户而言，雷电接口可以帮助用户简化连接体验，一根线缆就足够完成视频、数据传输，还有充电功能，无论是外接显示器、存储还是显卡等设备都能轻松搞定。配合雷电扩展坞还可以助力用户组建极简桌搭，摆脱杂乱线缆的束缚。在混合办公场景下更加实用，需要切换办公场所时，即使连接多款外设，只需插拔一根线缆即可。

另一方面，雷电接口还能让轻薄型笔记本秒变高性能PC――连接外置显卡大幅提升性能，搭配H系列标压处理器，提供更高效地进行影像创作、3D设计、建模仿真，或者也切换成游戏PC，提升工作娱乐体验。而且随着英特尔持续升级雷电技术，其性能、扩展性还将不断提升，例如最新发布的雷电5，拥有120Gbps视频带宽，4K、8K内容创作也更加轻松，还可以外接AI加速器，让本地化AI推理更轻松。

写在最后

考虑到复杂的混合办公场景存在占比不低的不插电体验需求，ThinkBook 14+酷睿版的综合优势更胜一筹。相比锐龙7 7840H，在Office办公、网页浏览、影像处理、反应能力等测试中，酷睿i5-13500H给联想ThinkBook 14+酷睿版带来了不插电移动办公场景下10%左右的性能领先;即使插电情况下对比锐龙版，酷睿版的性能优势也达到了9%。不过在视频编辑测试中，锐龙7 7840H的性能更强，如视频导出方面对比酷睿i5-13500H有较为明显的优势。

续航表现方面，Intel 7制程工艺、高性能混合架构让联想ThinkBook 14+酷睿版并没有与锐龙版拉开差距，甚至还有小幅领先，只不过在实际负载测试中，如视频会议、网页视频播放方面，耗电量会高于锐龙版。

联想ThinkBook 14+酷睿版的雷电4接口对比锐龙版的USB 4获得加分，这也是所有搭载酷睿并通过Evo认证的“标配”，给用户提供了传输速度更快、扩展性更全的连接体验。对于很多内容创作者而言，这个接口可以发挥出更大的价值，提升生产力和使用体验。

从混合办公综合体验以及价格等多个维度来考虑，若是商务人士、学生用户以及企业采购，使用需求包括轻办公、移动办公、内容创作等复杂场景，那么，尽管处理器性能对比各有胜负，但加上更快的SSD、雷电4接口以及售价低了600元等优势，就让搭载酷睿i5-13500H的ThinkBook 14+酷睿版成为更好的选择。