高效处理，安全可靠 京瓷彩色多功能数码复合机给你安心

【天极网办公频道】信息互联互通的便利也打开信息泄露的大门，复合机作为主流复印设备，在企业、单位随处可见，方便办公的同时，也对信息安全构成了潜在威胁。目前，复合机普遍集打印、复印和扫描等功能于一体，用户可以选购无线网卡，实现无线办公。

但是，这些也恰好给黑客远程访问复合机提供了便利，控制储存数据，也成为病毒攻击电脑的一个入口。因此，企业、单位在采购复合机时，一款既立足信息安全，又拥有高效生产力的打印设备就显得尤为必要了。

信息安全，加密可靠

如今，复合机内硬盘的信息泄露问题一直备受关注。用户在打印、复印或扫描时可能会在其中留下敏感信息，例如个人身份证信息、银行账号等。如果不及时删除这些信息，或者设备被非法拆卸和窃取，就有可能存在信息泄漏的风险。

(手绘配图：办公背景，男子站在画面中间，左手中展示白名单文件，右手撑着腰。在男子前面是一台被泡泡包住的复合机表示受到安全保护，在泡泡外加上几个被弹开病毒表示预防恶意软件，最后在复合机旁边写上支持TLS 1.3版本、7次的硬盘覆写。)

京瓷TASKalfa 7054ci彩色多功能数码复合机通过最新技术可以将覆写清除原有数据的次数增加到7次。并且兼容美国“DoD 5220.22 M ECE标准”和德国 “BSI/VSITR标准”，支持TLS 1.3版本的加密网络协议。用户还可通过采用设置白名单的方式以及PDF数字签名， 将恶意软件阻止在名单之外，以有效预防各种攻击，保护文件不被盗版侵权。

技术升级，高效处理

如今，企业大多都面临着高效率生产的压力，如果遇到输出速度慢、质量低，不能满足现代办公环境下高效处理大量文件的需求，便会限制企业的生产力和效率。

(手绘配图：办公背景，女子站在画面右侧，一手中拿着刚从复合机中输出的文件，文件上色彩艳丽，另一手竖起大拇指。画面左侧部分是复合机在工作，复合机上面画一个提升的箭头，表示复合机在处理能力上提高了。)

京瓷TASKalfa 7054ci彩色多功能数码复合机采用4核CPU，相较上一代的数据处理速度更快，显著提升了生产效率。全新的墨粉制造技术，使得输出画质进一步得到提升，和上一代机型相比，色彩更艳丽，黑色更浓郁，画质表现更稳定。

丰富组件，便捷需求

如今，企业办公环境要求更高的多功能性和连接性，如果机器的拓展能力有限，在面对输出文件的后处理需求时，无法满足需求，就会浪费不必要的人力和时间，降低了办公效率。

京瓷TASKalfa 7054ci彩色多功能数码复合机可选购多款输稿器，并增强了扫描功能。DP-7170/7160输稿器在300dpi的扫描分辨率下，速度高达274页/分钟。DP-7170更配有纸张探测器，防止扫描时多张文稿同时进纸，避免扫描错误。新增的JS-7110错位分页器、ZF- 7100 Z型折纸器、IS-7100多重插入器，帮助用户轻松应对复杂的文档输出需求，提高办公效率。

高效生产，绿色环保

如今，办公环境需要通过举措促进绿色处理方案，耗材如果缺乏可持续性的考虑，耐久性不强，容易出现故障和损坏，需要频繁替换和管理，影响正常工作，对环境造成了一定的压力。

秉持着京瓷产品一贯的经济环保设计理念，京瓷TASKalfa 7054ci彩色多功能数码复合机搭载寿命长达60万页的非晶硅感光鼓，大大的降低了维修频率，确保机器在整个设计周期中都能稳定地工作。

京瓷TASKalfa 7054ci彩色多功能数码复合机拥有可靠的安全性能、高效的文档处理能力、广泛的选配件功能，可以满足垂直市场和企业的不同需求。同时，它具有可持续性能力、降低成本的新型设计、高效使用和易于维护的优点，为用户提供了一款全面的、环保的、企业级的打印解决方案。