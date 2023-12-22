柯尼卡美能达：公益不是一时兴起而是善意的长期主义

【天极网办公频道】公益，不仅在于帮助他人，也在于提升自我。通过公益，我们可以学会感恩，学会付出，学会与他人合作，学会理解和包容。公益，可以让我们的心灵更加充实，更加富足。公益，没有门槛，人人都可以参与。无论你是富人还是穷人，无论你是老年人还是年轻人，无论你是专家还是普通人，都可以用自己的方式参与公益。公益，需要坚持。公益不是一时兴起，而是需要长期的付出和努力。只有坚持公益，才能真正帮助到他人，才能真正改变世界。

柯尼卡美能达是一家具有社会责任感的企业。早在2007年，柯尼卡美能达就启动了特殊儿童公益项目，为特殊儿童提供教育、康复等方面的帮助。2018年，柯尼卡美能达推出了全新的公益品牌“KOPE・柯公益”，并确立了“有爱，就有柯能”的公益口号，进一步彰显了柯尼卡美能达对公益事业的承诺。柯尼卡美能达始终将“企业社会责任”放在重要位置，并将其作为公司发展的核心战略。柯尼卡美能达认为，企业不仅要追求经济效益，也要承担社会责任，为社会的发展做出贡献。

记者连续6年共同见证了KOPE・*柯公益在“点亮希望 助力成长”为中国贫困地区的儿童提供教育、医疗、生活等方面帮助的教育公益、“蔚蓝海洋公益行”保护海洋环境、提高公众环保意识的环保公益、“握爪之约，追光未来”为导盲犬学校捐赠物质，帮助导盲犬更好的服务于视障人士的社会公益活动。*KOPE・柯公益也屡获公益节、CSR中国教育榜等多项殊荣。

百年光影 绘梦心灵的奇迹

2023年12月20日，柯尼卡美能达在上海印刷博物馆2023柯尼卡美能达特殊儿童绘画手工大赛颁奖典礼暨“百年光影 绘梦正当时”嘉年华活动，这是自2011年首次启动特殊儿童绘画手工大赛以来，柯尼卡美能达连续十三年面向特殊儿童举办的活动，邀请孩子们自由发挥想象，以稚嫩画笔为柯尼卡美能达绘写真挚的生日祝福，或用绚丽色彩描绘他们心目中150年后的未来世界。

自大赛启动以来，柯尼卡美能达共收集到来自全国7座城市11所特殊学校的58幅绘画及手工作品，经过8万余人次的爱心网络投票，最终15幅优秀作品进入终评环节。

此次，柯尼卡美能达特别联动上海印刷博物馆，将终评环节和颁奖典礼安排在博物馆举行。上海印刷博物馆作为首批上海高校民族文化博物馆之一，通过展出各类文物、文献资料、实物模型数字影像等，充分展现了中国印刷的历史及发展历程。而作为一家拥有150年历史的跨国企业，柯尼卡美能达一直注重创新和传承，致力于不断提升核心影像技术，为商务办公、数字印刷等各行业用户提供一站式的智慧解决方案。此次双方携手合作，以参观加体验的互动形式带领特殊儿童探索印刷发展史，进一步激发孩子们的学习兴趣，从而深入了解印刷技术的演变。

携手铸就梦想舞台

在活动现场，柯尼卡美能达董事长中田裕司发表了开场致辞。他表示：“非常高兴今年又看到许多优秀且颇具创意的绘画及手工作品参赛，我切身感受到了孩子们对柯尼卡美能达150周年的祝福以及对未来美好世界的憧憬。当下AI技术快速发展，但创意依旧是人类独有的、无可替代的智慧，希望孩子们继续保持这份对艺术创作的热忱，柯尼卡美能达也将尽全力支持孩子们实现自己的梦想。”

柯尼卡美能达中田裕司董事长为活动致开场辞

上海印刷博物馆副馆长吴英女士分享了自己参与活动的感想：“我们眼前这一幅幅充满着奇思妙想的画作，承载着每位同学对未来的憧憬，也凝聚着同学们对人生理想和幸福生活的希冀，更代表了他们对世界的美好期待。祝愿同学们在未来的道路上都能顺利找到属于自己的闪耀‘星’途!”

上海印刷博物馆吴英副馆长发表致辞

值得一提的是，在本次大赛举办期间，柯尼卡美能达公益团队还前往成都、西安、广州等地的特殊教育学校进行了回访活动。在颁奖仪式现场，柯尼卡美能达向莅临嘉宾们分享了回访的花絮照片，一张张生动的照片让嘉宾们感受到了孩子们真切的成长变化。

柯尼卡美能达公益团队前往各地特殊学校回访

作为特殊教育学校的代表，上海飞叶艺术特殊教育中心沈海滨老师向柯尼卡美能达一直以来践行的公益行动表达了真诚的感谢：“柯尼卡美能达给在困境中前行的特殊孩子们点亮了一束光，让他们有机会用自己的艺术创想，描绘属于自己的宏伟蓝图。”

上海飞叶艺术特殊教育中心沈海滨老师发表感言

嘉宾发言之后，主办方公布了本届大赛的获奖名单，其中上海董李凤美康健学校费家齐创作的《300岁生日快乐!》、静安南阳学校孟鑫含创作的《我们都是地球一家人》荣获一等奖。中田裕司董事长代表柯尼卡美能达向获得一等奖的同学颁发了奖状及奖品，并向5所特殊学校捐赠了爱心教学物资。

柯尼卡美能达中田裕司董事长(左二)为一等奖获奖同学颁奖

柯尼卡美能达中田裕司董事长(左三)向5所学校捐赠爱心教学物资

为感谢柯尼卡美能达一直以来对特殊教育公益事业的支持和对特殊儿童的关怀，五所特殊教育学校也精心准备了回赠礼物。这些礼物不仅体现了校方对柯尼卡美能达持续践行特殊教育公益事业的充分认可，也寄予了各校对未来柯尼卡美能达能继续举办更多创意性活动的热切期望。柯尼卡美能达凌芸统括部长代表柯尼卡美能达上台接受了回赠礼物。

柯尼卡美能达凌芸统括部长(左三)代表柯尼卡美能达接受回赠礼物

颁奖典礼结束后，嘉宾与五校师生在讲解员的带领下，参观了上海印刷博物馆并一同参与了互动活动，切身体验了雕版印刷工艺的独特魅力。

柯尼卡美能达是一家全球领先的数字化整合增值服务商，今年迎来了成立150周年。在过去的一个半世纪的时间长河中，柯尼卡美能达始终致力于为客户提供高品质的产品、服务和解决方案。同时柯尼卡美能达也积极履行企业社会责任，为人类社会的可持续发展作出贡献。

柯尼卡美能达的企业社会责任理念是“为人类社会的进步不断创造新价值”，这也是对同时实现“提升企业价值”和“为社会创造价值”的期许，该理念体现在柯尼卡美能达在环境保护、社会责任、可持续发展等方面的具体行动中。

在环境保护方面，柯尼卡美能达制定了“环境愿景2050”，计划到2050年实现产品整个生命周期的二氧化碳排放量比2005年削减80%。此外，柯尼卡美能达还积极推广绿色产品和服务，减少对环境的影响。

在社会责任方面，柯尼卡美能达积极参与各类公益活动，为弱势群体提供帮助。例如，柯尼卡美能达中国连续多年举办“柯公益”活动，为中国贫困地区的儿童、残障人士等提供教育、医疗、生活等方面的帮助。

在可持续发展方面，柯尼卡美能达积极支持联合国可持续发展目标，致力于为实现可持续发展目标贡献力量。例如，柯尼卡美能达积极开发可再生能源技术，为实现可持续能源供应做出贡献。

柯尼卡美能达以企业社会责任为己任，为可持续发展贡献力量。柯尼卡美能达不仅仅是全国百家OA企业中快速推进企业数字化转型的佼佼者，还是推进中国OA发展的功臣之一。柯尼卡美能达的行动彰显了在华外资企业的社会责任担当，也为全球可持续发展事业提供了积极借鉴。