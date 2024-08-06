逐梦前行 迎战残奥 柯尼卡美能达倾力支持中国残奥运动员王洋再赴荣耀征途

随着2024年巴黎奥运会各项赛事如火如荼地举行，2024巴黎残奥会也进入了启幕的倒计时阶段。王洋作为全域增值数字化整合服务商――柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司(以下简称“柯尼卡美能达中国”)签约的残疾人运动员，即将代表中国国家残疾人田径队轮椅竞速组出征本届残奥会，在T34级800米及100米轮椅竞速项目中展现中国运动员的风采与实力。

近日，柯尼卡美能达在上海总部隆重举办了以“逐梦前行 迎战奥运”为主题的柯尼卡美能达“圆梦计划”巴黎残奥会出征仪式，以鼓舞王洋的士气、为他即将出征巴黎残奥会壮行。

柯尼卡美能达“圆梦计划”巴黎残奥会出征仪式圆满落幕

柯尼卡美能达董事长兼总经理中田裕司先生(以下简称“中田裕司董事长”)、OP销售本部本部长兼市场统括部统括部长凌芸女士莅临出征仪式现场，与受邀的经销商代表常州万能达办公设备有限公司总经理夏春笋、2020东京残奥会击剑冠军李豪以及部分柯尼卡美能达员工及员工的孩子们共同为王洋加油助威，预祝他在即将到来的比赛中勇夺佳绩。

出席柯尼卡美能达“圆梦计划”巴黎残奥会出征仪式

所有人员合影

投身圆梦计划 助力梦想启航

自2019年起，柯尼卡美能达便携手中智上海公司，积极投身于“圆梦计划”，帮助更多社会弱势群体实现人生梦想。通过这一平台，柯尼卡美能达签约了包括王洋、李豪等残疾人运动员，全力支持他们追求体育理想，实现个人价值。在柯尼卡美能达的关怀与支持下，运动员们积极投入到训练中，并不断发扬奋勇拼搏的运动精神，以加倍的努力回报社会给予的温暖。其中，王洋作为轮椅竞速项目的佼佼者，在2020年东京残奥会男子800米T34级轮椅竞速项目中摘得铜牌，他所展现出的坚韧不拔、勇于挑战的精神风貌，鼓舞着柯尼卡美能达的每一位员工。

出征寄语燃激情 “英雄”奋力追梦中

在出征仪式上，中田裕司董事长高度赞扬了王洋的拼搏精神，他表示：“自从我到中国赴任以来，就始终密切关注着王洋的每一场比赛。越是艰难的时刻，越是身处变革的时期，我们就越需要‘英雄’。无论职位高低，无论工作领域，英雄可以改变一个团队，能够让周遭的同事重拾信心、恢复动力，继续勇往直前。正因如此，王洋是柯尼卡美能达乃至中国的英雄。柯尼卡美能达的大家庭中也有许多英雄，我相信未来会有更多的英雄不断涌现!”

常州万能达办公设备有限公司总经理夏春笋作为受邀的经销商代表，也发表了自身的感言。他表示：“我是一家企业经营者，同时也是一名马拉松爱好者，与王洋一样怀揣着体育梦想，如果2028洛杉矶奥运会马拉松比赛也面向公众开放，我希望能亲身参与比赛。运动不仅能够强健体魄，而且可以伴随人的一生，我希望能有更多人加入到运动的行列中来，让运动成为我们生生不息的源动力。”

柯尼卡美能达中田裕司董事长(上)

柯尼卡美能达经销商代表夏春笋先生(下)发表感言

王洋在现场与嘉宾们分享了自己近日的备战情况，他表示，非常荣幸能够代表中国国家残疾人田径队轮椅竞速组出征残奥会，自己正全力以赴地积极备战，做最后的冲刺准备，目前状态良好，有足够的信心为国争光。

运动员王洋分享自己的备战情况

本次出征仪式还邀请到了柯尼卡美能达“圆梦计划”的另一位杰出击剑运动员李豪。作为在2020东京残奥会上为中国队斩获首金的运动员，李豪也分享了自己的比赛故事与训练日常，并表示自己将再接再厉、继续坚持训练，力争再次代表中国参加2028洛杉矶残奥会。

运动员李豪分享自己的夺金故事及梦想

祝福汇聚成歌 为残奥英雄加油

柯尼卡美能达日本总部的员工代表、柯尼卡美能达日本田径队教练与队长以及未能到现场参与出征仪式的柯尼卡美能达中国各地的员工们，也通过视频向王洋送来了真挚的祝福。这份跨越地域的关怀与鼓励，汇聚成了一股鼓舞人心的力量，让现场的每一位都感受到了团结与支持的力量。

其后，中田裕司董事长向王洋、李豪两位运动员赠送了柯尼卡美能达田径队的队服，寓意着柯尼卡美能达将全力支持两位运动员的体育梦想，期望他们能承载着柯尼卡美能达的祝愿，在今后的赛场上勇往直前、不断超越，再创佳绩。

中田裕司董事长向王洋、李豪赠送了柯尼卡美能达田径队队服

现场的小朋友们也都被王洋与李豪的运动精神所感染，纷纷登台献上鲜花以及亲手绘制的画作，向自己眼中的英雄表达了纯真的敬意与钦佩。

小朋友们向王洋、李豪献上鲜花与画作

出征仪式的尾声，在中田裕司董事长激情澎湃的吉他伴奏及歌声的带领下，柯尼卡美能达员工们以一首《相信我们会创造奇迹》为此次出征仪式画下了圆满的句号。

中田裕司董事长弹奏吉他并与柯尼卡美能达员工们齐声合唱

向王洋传递美好祝愿

作为一家将“企业社会责任”融入经营本身的跨国企业，柯尼卡美能达一直积极投身于社会、教育、环保公益领域，除了全力支持“圆梦计划”，为残疾人运动员搭建实现梦想的桥梁外，柯尼卡美能达还积极赞助水球比赛等体育赛事，通过体育的力量传递正能量，促进社会的和谐与进步。此外，柯尼卡美能达还在乡村教育振兴与西北治沙防沙等公益项目中以实际行动践行着对社会的承诺。

随着2024年巴黎残奥会的日益临近，柯尼卡美能达满怀期待地预祝王洋能够在此次国际大赛中再创佳绩，用坚韧与汗水书写属于中国残疾人运动员的辉煌新篇。未来，柯尼卡美能达将不忘初心，继续坚定履行“企业公民”的责任与使命，以更加务实的行动、携手更多合作伙伴与有识之士，帮助弱势群体实现个人的梦想，共同绘写一个更加美好、包容的社会!

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