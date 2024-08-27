重塑医疗新体验 柯尼卡美能达智慧医疗解决方案引领数智化转型

【天极网办公频道】当前，随着人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的蓬勃发展，中国智慧医疗建设正进入高速发展的黄金时代。各大医疗机构紧跟时代潮流，积极拥抱技术创新，致力于深度重塑医疗服务场景，加速推进数智化转型进程。

通过前期深入调研，全域增值数字化整合服务商――柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司(简称“柯尼卡美能达”)敏锐地捕捉到了医疗机构在多个关键场景下的优化空间：一是患者及家属等领取纸质报告的排队时间长，影响就医体验;二是传统的病历报告打印方式存在信息泄露的潜在风险;三是传统打印模式容易导致纸张浪费，增加不必要的运营成本;此外，由于医院内部文档纷繁复杂，文印工作流程亟待优化。凭借深厚的行业洞察与技术创新实力，柯尼卡美能达推出了高效、精准的智慧医疗解决方案。

无缝集成，一站式报告自助打印

当下，医疗机构每日都承载着繁重的检查报告的输出压力。柯尼卡美能达智慧医疗解决方案可与医院影像科、体检中心等医疗机构现有的医技系统无缝集成，并支持扫码、读卡、输入等多种认证方式，患者及家属等可轻松实现检查报告的自助打印，有效缓解传统打印窗口的排队压力，缩短等待时间，从而提升医疗服务的整体效率与患者的满意度。

同时，柯尼卡美能达A3彩色数码复合机具备强大的稳定性，即使在患者及家属等高频使用的情况下依旧能够保持稳定输出。尤为值得一提的是，柯尼卡美能达A3彩色数码复合机输出画质细腻、清晰，可很好地应用于打印彩超报告。

此外，该解决方案还可依据医院各个科室的特色需求，提供定制化机柜设计，从而提升医院的整体美观度与专业形象。

柯尼卡美能达智慧医疗解决方案与医院现有的医技系统无缝集成

无虞文印，灵活优化医疗资源

医疗隐私信息的保护，一直以来都是社会普遍关注的议题。在患者办理出院手续、打印病历报告及体检者获取体检报告的过程中，都可能存在信息泄露的风险。

柯尼卡美能达智慧医疗解决方案可广泛应用于档案室、病案室、体检中心及教学医院等，并可有效提升医疗文档管理的安全性与便捷性。患者能够通过简单直观的操作界面自助打印出院记录等医疗报告，减少医院工作人员直接接触患者个人信息，有效规避医疗隐私泄露的潜在风险。

患者可通过柯尼卡美能达智慧医疗解决方案柜机自行完成病例文档的打印流程

对于医院而言，引入该项解决方案还可显著减少不必要的纸张浪费，为医院节约宝贵的运营成本。更为关键的是，通过引入自动化设备，该解决方案实现了医疗资源配置格局的优化，使医院能够更灵活地调配医疗资源，将宝贵的人力资源从繁琐的文档处理工作中解放出来，转而投入到更需要专业技能和人文关怀的医疗服务中去。这种资源的重新分配，可帮助医院提高医疗资源的整体使用效率，并为患者创造更加高效、专业的就诊环境。

展望未来，柯尼卡美能达将坚定不移地秉持“Imaging to the People”的企业愿景，立足核心影像技术基础，持续注入不竭的创新动力，深耕数智办公领域的每一寸沃土，致力于为广大中国用户提供更加智慧、高效且安全的商务办公解决方案，从而助力其实现业务模式的智能化重构，进而迈向更加繁荣的数智发展之路!