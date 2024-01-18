2023年IT影响中国：德凡一体化商务解决方案获得“年度编辑金选推荐奖”

【天极网办公频道】日前，由IT影响中国委员会主办，天极网、比特网联合承办的2023年度“IT影响中国”评选落下帷幕，经过大众投票以及评审委员会的共同评选，德凡一体化商务解决方案通过深度调查与研究，抓住企业文印痛点，为不同企业用户量身定制了多种个性化的一体化商务解决方案，助力客户企业数字化加速，荣获本届评选2023年度“编辑金选推荐奖”。

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在近年发展中，DEVELOP德凡针对某大型制造企业进行了深度走访，精准把握了产品线对文档安全性的高需求，为企业用户导入了非凡扫描工作流解决方案。该解决方案可为每页文档自动生成识别码(文字+条形码/二维码)，有效减少了文印错误，提高了文档流转效率。

针对某大型全国连锁企业，DEVELOP德凡通过调研发现了客户企业在全国统一部署、管控文印成本方面存在痛点，为其部署了遍及28个分支省市点、共计34个服务器节点的享印畅链文印管理软件5.0，便于用户集中管理文印设备，并支持以部门、项目等为单位个性化地导出不同维度的印量报表，满足用户文印可视化管理需求。

面对“超级工厂”的崛起，DEVELOP德凡为某汽车制造企业打造了创新的自动化工作流。该工作流可自动识别车辆识别码(VIN)命名文件，批量传送到指定的日期文件目录，实现工作流的自动归档，从而可减少重复性工作，有效节省人力成本，推动工作效率进一步提升，并提供了精确可靠的数据支撑。

DEVELOP德凡为多行业用户提供个性化的全链路解决方案，从设备管控、智慧流程到管理维护，DEVELOP德凡以卓越智慧助力企业攻克文印痛点，实现高效发展。此外，2022年，DEVELOP德凡担纲第五届进博会文印输出服务商，这充分展示了其满足不同行业用户需求，打造个性化解决方案的雄厚实力。因此在本年度的评选盛典中，德凡一体化商务解决方案获得“年度编辑金选推荐奖”。我们期待DEVELOP德凡继续聚焦行业痛点，将前瞻性的思维与科学实践相结合，创造更多机遇和价值!