打造一站式智能互联文印管理服务 东芝复合机有办法

【天极网办公频道】现如今对于企业用户来说，文件扫描可以说是日常操作。随着文档数量和数据的增多，传统的人工处理文档的方式不仅仅效率低下，同时还会造成文档的丢失，影响企业的办公效率。为了解决这一棘手的文档管理难题，企业用户急需找到合适的解决方案。

东芝顺应企业客户实现各种轻量级办公应用的需求，为用户带来了扫描工作流解决方案和内嵌应用商店EAS，可以满足企业用户的文档处理需求，并实现更加智能化的文档流程，从而提升企业的办公效率。

更智能高效、多兼容的工作流

在现今的商业环境中，企业都有大量的纸质文档需要被整合至现有的OA文档管理系统中。

为了能够给用户带来更为方便的使用体验，东芝扫描工作流解决方案是一款针对合同文档、物流单据、发票凭证等纸质文档进行数字化，并对文档中重要数据或关键信息等进行提取处理转化传送的解决方案，结合东芝复合机，实现一键扫描和OCR转化，有效提升用户的文档处理效率。

多样化的信息提取方式可以从复合机或者网络文件夹中获取，而文档的处理则是包括了格式转换、文档分割、添加注释、OMR光标识别、图片处理、OCR文字识别、自动分发、存储等功能，为用户带来了便捷。最后则是传送步骤，不仅能够将文件自动传输至指定文件夹中，还为用户提供了云空间、第三方文档系统对接等多种文档保存方式，让文件的输出更加自由。

对于企业中的财务部门来说，每月都需要将员工提交上来的发票信息提取出来进行汇总，最终制作成总表。但不得不说信息中的名称和金额往往都需要进行手动录入，稍有差错就会给企业带来不必要的损失。而东芝扫描工作流解决方案可以实现OCR识别，从纸质文档提取固定的数据信息，最终根据预设好的系统参数自动生成完整的表格并进行存储至指定目录。不仅节省了企业的人力与时间，同时让企业的财务报账变得更为规范。

而物流企业在使用扫描工作流解决方案扫描纸质物流单时，可进行条形码自动识别，将单据保存为电子文档并依据条形码重命名文档，便于存储和查询。另外，解决方案能够与主流管理系统进行集成整合并可识别多达190种语言。

内嵌应用商店EAS助力高效办公

随着企业数智化的快速发展，IT管理者和办公用户对于办公设备硬件和软件在系统整合方面的要求也越来越高，作为电子文档和纸质文件交汇点的东芝复合机，也扮演了更加智能化的角色。

为了助力企业用户高效办公，东芝泰格推出内嵌应用商店EAS，它可实现各种内嵌程序的一站式部署和维护。用户通过安装在设备上的内嵌应用商店程序，直接浏览、下载安装或升级由东芝泰格在云端维护的各类上架应用，有效提升复合机应用程序的管理效率。

在企业的日常办公中，证件复印或扫描是很多用户经常用到的功能，尤其是正反面合并复印功能，对于图像的位置和倾斜度有着较高的要求。东芝证件扫描复印应用，提供简易、可见的操作体验，用户可以直观地看到扫描的正反面图像是否符合要求并作出调整，力求达到满意的复印或者扫描效果，从而避免盲扫产生的纸张浪费。

而对于企事业单位来说，坐席卡打印是都会遇到的工作内容，传统的方式需要工作人员使用办公软件排版和制作多页文件进行打印，效率不佳且容易出错。东芝坐席卡打印程序内置标准模板，用户只需要使用电子表格将人员名单编辑输入，程序会自动将坐席卡打印输出，输出的文件自带折叠线，方便工作人员折叠摆放，大幅度提升了办公效率的同时降低了人员成本。

个人电子设备在办公场所的使用已经广泛普及，在安装有云盘扫描打印应用程序的东芝复合机上，用户可以使用手机APP扫码直接登录云盘账号，将纸质文件直接扫描到云盘保存，也可以直接浏览和打印输出云盘上的文件，无需电脑登录和中转，方便快捷，缩短了人员处理的时间。

东芝泰格以智慧高效的办公设备软硬件及系统平台，融合云计算、大数据分析和IOT等技术，提供包括轻量级应用的内嵌应用商店，以及企业级文印管理方案、文档工作流方案、智慧办公空间方案、行业化应用方案等，持续为企业数智化提供有力支持。

综合来看，东芝的扫描工作流解决方案和内嵌应用商店EAS为企业用户带来了更高效和更智能的解决方案。通过用户业务流程的独特性来量身定制工作流，彻底打破了企业内容数据交互的壁垒，从而提升企业的效率。