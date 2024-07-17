柯尼卡美能达启动“2024空瓶回收计划” 共筑绿色循环生态

【天极网办公频道】近年来，全球变暖和资源稀缺的严峻性愈发显著，其所引发的多重负面影响正逐渐显现。如何高效且智慧地利用有限的自然资源，推动绿色低碳转型、构建一个繁荣与可持续发展并举的绿色生态体系，已成为全球范围内驱动科技与社会转型的核心议题。柯尼卡美能达集团基于对世界宏观环境的深入洞察，确立了包括“有效利用有限资源”在内的集团五大社会课题，并将“绿色经营”理念和“企业社会责任”融入经营本身，致力于积极研发环保再生技术、推动再生资源的落地应用，并持续开展各种环保公益活动，为构建绿色循环型社会做出了积极的表率。

柯尼卡美能达集团全新定义的五大社会课题

深耕环保再生技术，构建资源循环体系

立足于“新环境愿景2050”，柯尼卡美能达集团坚定不移地投身于环保再生技术的精进与创新，不仅致力于减少对地球自然资源的依赖，更将目光投向了整个供应链的绿色化转型，力求通过强化供应链的绿色效能，携手供应商与用户共同提升资源使用率。至2050年，柯尼卡美能达集团计划将对地球资源的使用量较2019年降低90%以上。

目前，柯尼卡美能达集团已经成功地将自身研发的环保再生技术应用到“绿色产品”的实际生产中，如：将使用过的废旧PET瓶和聚碳酸酯加仑瓶回收并通过再生环保技术用于旗下数码复合机产品的外壳材料;从使用过的游戏机中回收ABS树脂再生后用于数码复合机的内部材料，并一直致力于不断提高再生材料的强度、阻燃性和易成型性。此外，柯尼卡美能达集团还通过自行研发的清洁技术去除了导致牛奶异味和质量下降的有机杂质，成功地将废弃的牛奶瓶回收并通过环保再生技术加工成了碳粉瓶。

柯尼卡美能达集团将自身研发的环保再生技术应用于

旗下数码复合机产品及碳粉瓶的生产中

此外，柯尼卡美能达集团还加速推进与更多外部企业的合作，致力于降低环境负荷，共同构建一个与商业模式联动的资源循环体系。今年5月，柯尼卡美能达集团携手NEC Platforms，利用创新的环保再生技术，将使用过的废弃加仑塑料瓶制成再生塑料并成功应用于NEC Platforms家用 Wi-Fi 路由器(Aterm)的外壳配件中。

践行“捡塑”行动，焕活废弃塑料新生

为更好地赋能社会的绿色循环可持续发展，以身作则践行绿色环保承诺，柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司(以下简称“柯尼卡美能达中国”)于近日携手环保概念落地服务商――“物与再生”，热力启动了全新的绿色环保公益活动――2024“柯”持续新生空瓶回收计划(以下简称“空瓶回收计划”)。这一“捡塑”活动不仅是柯尼卡美能达中国持续践行环保公益行动的实际表率，同时也积极响应了十三五规划所强调的“绿色低碳”这一重点发展目标。

2024“柯”持续新生空瓶回收计划热力启动

此次的“空瓶回收计划”除了柯尼卡美能达中国上海总部之外，还联动了北京、广州、深圳三地的分公司以及部分经销商合作伙伴共同参与。各地办公室的内部专设了“空瓶回收箱”以便于员工们自由投放使用过的空瓶。、





于柯尼卡美能达中国上海总部设置的“空瓶回收箱”

于柯尼卡美能达中国北京、广州、深圳分公司设置的“空瓶回收箱”

柯尼卡美能达中国经销商合作伙伴：

福建省科威技术发展有限公司(左)、珠海经济特区德罗宝有限公司(中)、

深圳精确信息技术有限公司(右)积极参与“空瓶回收计划”

在此次环保活动中，所有回收的空瓶将通过“物与再生”的专业系统进行再生处理，并转化为日常实用的帆布袋，让废旧塑料“华丽变身”，以此更好地促进资源的循环再利用，构建更环保、可持续发展的绿色社会。此外，“物与再生”将定期提供详尽的回收数据报告，包括空瓶回收量及因此而减少的碳排放量，确保每一份“捡塑”努力都能被清晰量化，让环保行动有迹可循，成效可见。

回收的空瓶通过“物与再生”的专业系统进行再生处理并转化为日常实用的帆布袋

值得一提的是，随着“空瓶回收计划”的开展，柯尼卡美能达中国近期还将锐意上线“‘柯’持续未来”小程序，旨在进一步拓宽外部企业及社会公众参与环保公益活动的通道。

展望未来，柯尼卡美能达集团将继续秉持“绿色经营”的核心理念，汇聚集团内外力量，不断推动环保技术的革新与升级，致力于构建一个更加广阔和高效的资源循环体系，实现“提升企业价值”与“为社会创造价值”的双重目标;携手更多志同道合的合作伙伴和社会有识之士共同践行环保公益行动，将“推动社会可持续发展”的承诺转化为实际行动，为人类社会的可持续发展注入强劲动力!







