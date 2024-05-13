畅享高效与安全 柯尼卡美能达赋能医疗健康行业开启数智新文印

【天极网办公频道】医疗健康行业是一个广泛而综合的领域，其涵盖的产业和服务与人类的健康生活息息相关。随着该行业的迅猛发展，相关企业面临的文印安全与设备管理的挑战也日益凸显：大量的文印输出导致部分重要文件在流转过程中被遗漏，文件长期无人认领增加了研发专利等机密文件泄露的风险;随着企业规模的扩大，文印设备的数量不断增加，设备的维护管理和文印费用的统计也变得愈发繁琐。

为了更好地助力中国医疗健康企业应对各种文印管理挑战，全域增值数字化整合服务商――柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司(以下简称“柯尼卡美能达”)推出了以A3 彩色多功能复合机bizhub C300i(以下简称“bizhub C300i”)为硬件基础，并搭载派睿文印管理解决方案的一站式智能商务解决方案，可助力医疗健康企业牢筑文印安全防线并实现文印设备的优化管理。

高效智选 轻松应对海量文印

达到一定规模的医疗健康企业，日常的文印工作量往往较为庞大。在这样的高强度工作环境下，低速的文印设备一般难以胜任。作为柯尼卡美能达旗下bizhub i系列中的主力产品，bizhub C300i拥有高效的作业能力、全新的设计理念、丰富的功能配置，是一款可全面满足大印量企业用户的办公“利器”，能轻松解决用户所面临的多样化文印难题。bizhub C300i的复印和打印输出速度可达 30 页/每分钟(黑白、彩色同速)，首页输出时间仅为黑白5秒/彩色6.7秒;若用户选配双面同步输稿器，扫描速度更是高达200页/分钟，即使是大批量的文件扫描任务也能轻松应对。





柯尼卡美能达彩色多功能数码复合机bizhub C300i

严防泄密 护航文印安全

为了彻底杜绝医疗健康企业机密信息的外泄，柯尼卡美能达的智能商务解决方案可提供包括刷卡认证在内的各种管理认证方式，能有效避免文件打印之后无人认领的情况发生，从流程上严防机密信息外泄的风险，为企业的信息安全提供全方位的保障;支持无障碍漫游打印，用户可选择任一空闲的复合机进行打印，无论是跨楼层还是跨越不同区域，都能高效地完成打印任务，大幅提升办公效率。

支持刷卡认证及漫游打印等功能，可严守文印信息安全、提升文印效率

降本增效 优化文印管理

医疗健康企业亦可通过柯尼卡美能达智能商务解决方案自动生成详尽的文印报告，还可根据各部门需求导出多维度的报表数据。可视化管理能让文印数据一目了然，费用核算也变得更加轻松便捷。管理员还可通过后台轻松查看打印日志，并为部门和员工设置个性化的配额及彩色打印权限。如此，不仅能有效节约耗材和人力等隐形成本，还可从根本上减少文印浪费，显著降低文印成本。

支持自动生成可视化文印数据报表并可根据用户需求自定义规则打印，全面优化文印管理

凭借对中国医疗健康行业诸多文印难题的深入洞察、专业且不断创新的技术实力，柯尼卡美能达为其精心打造的智能商务解决方案必将推动该行业加速实现文印数智化升级。未来，柯尼卡美能达将持续立足于“一切以客户为中心”的企业服务理念，积极运用自身的核心影像技术，不断推动技术创新和产品、服务升级，赋能各行业用户加速数字化转型的进程，进而实现更高效、更安全的企业运营，持续提高商业价值!

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