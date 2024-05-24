以技术为驱动 再焕绿色“新生” 柯尼卡美能达解锁再生资源应用新领域

随着全球资源短缺问题日益凸显，人类社会面临着前所未有的资源压力。如何有效利用有限资源推动绿色可持续发展，已成为当下世界各国应对资源短缺及环境问题的共识。作为一家始终将“绿色经营”理念融入经营本身的跨国企业，柯尼卡美能达致力于研发环保再生技术并积极推动再生资源的落地应用，旨在为构建绿色循环型社会做出贡献。

着力聚焦 有效利用有限资源

立足于集团所制定的“新环境愿景2050”，柯尼卡美能达始终坚持不断精进环保再生技术，旨在更有效地解决包括“有效利用有限资源”在内的集团五大社会课题。通过持续研发和利用环保再生技术，柯尼卡美能达不仅力求降低自身对地球资源的依赖，同时也着力强化供应链的绿色效能，促进供应商与用户共同提升资源使用效率。至2050年，柯尼卡美能达计划将对地球资源的使用量较2019年降低90%以上。

柯尼卡美能达集团五大社会课题

环保再生 积极打造绿色产品

为赋能社会的绿色循环可持续发展，柯尼卡美能达一直致力于研发并升级了环保再生技术，将消费市场不再使用的废弃塑料用于对功能性要求较高的多功能复合机外壳材料及内部装饰材料，最大限度地为减少全球资源使用量贡献绵薄之力。

例如，柯尼卡美能达将使用过的废旧PET瓶和聚碳酸酯加仑瓶回收并通过再生环保技术用于旗下复合机产品的外壳材料;从使用过的游戏机中回收的ABS树脂再生后用于复合机的内部材料，并一直致力于不断提高再生材料的强度、阻燃性和易成型性。在柯尼卡美能达2019年上市的复合机产品中，外部材料(再生PC/PET)的PCR*比率已提高至约70%;内部材料(再生ABS树脂)的PCR*比率已提高至95%以上，再生材料的使用量更是提高至产品树脂总重的35%左右。

柯尼卡美能达旗下复合机产品中再生材料的使用比例

此外，柯尼卡美能达还通过自行研发的清洁技术去除了导致牛奶异味和质量下降的有机杂质，成功地将废弃的牛奶瓶回收并通过环保再生技术加工成了碳粉瓶。目前，柯尼卡美能达旗下复合机碳粉瓶原料中的PCR*比率已成功提高到 40%，部分产品更是达到了100%。

柯尼卡美能达将废弃的牛奶瓶回收并通过环保再生技术加工制成碳粉瓶

携手共创 构建资源循环体系

当下，柯尼卡美能达正加速推进与更多企业的合作，致力于降低环境负荷、共同构建一个与商业模式深度融合的资源循环体系。近日，柯尼卡美能达利用升级的环保再生技术并携手NEC Platforms共同开发，将使用过的废弃加仑塑料瓶制成再生塑料，成功应用于NEC Platforms家用 Wi-Fi 路由器(Aterm)的外壳配件中。值得一提的是，Aterm路由器的外壳配件中约有40%是由这些回收加仑瓶转化而来的再生聚碳酸酯(再生PC)构成，这种再生材料集阻燃与高强度特性于一身，十分适配路由器外壳的材质需求。

柯尼卡美能达利用升级的环保再生技术并携手NEC Platforms共同开发

将再生塑料应用于家用 Wi-Fi 路由器(Aterm)的外壳配件中

在中国，大力发展绿色低碳经济;促进环保再生技术的研发与应用;倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式已被纳入国家施政重点方针。作为一家具有前瞻性和责任感的跨国企业，柯尼卡美能达积极响应国家政策，身体力行地贯彻各项节能减排举措、践行绿色可持续发展的企业承诺。目前，柯尼卡美能达在售的大部分彩色/黑白多功能数码复合机以及激光打印机已取得了“中国环境标志产品认证证书”。

中国环境标志产品认证证书

除此之外，柯尼卡美能达旗下bizhub系列7款多功能彩色/黑白数码复合机：bizhub C550i、bizhub C450i、bizhub C360i、bizhub C300i、bizhub C250i、bizhub 450i、bizhub 287以及旗下中高端商务品牌――DEVELOP德凡ineo+ 360i彩色数码复合机荣获TÜV南德意志集团大中华区首张《生命周期评价关键评审声明》。

柯尼卡美能达bizhub C550i荣获

TÜV南德意志集团大中华区首张《生命周期评价关键评审声明》

展望未来，柯尼卡美能达将坚定践行“绿色经营”的企业核心理念，并通过持续的技术创新、产品优化以及促进有限资源的循环再利用等多维路径，携手各方共同推动社会的可持续发展，矢志不渝地为构建一个人类与自然和谐共生、永续繁荣的绿色未来而不懈努力!



