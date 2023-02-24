惠普在中国40年庆典，推出新一代锐系列、优系列激光打印机/一体机

【天极网办公频道】2月23日，“品质・信赖・向未来”惠普在中国40年系列活动启动仪式及惠普打印春季新品发布会在北京盛大举行。惠普回顾了40年来与中国经济及产业共同发展的历程，并再次强调了惠普一以贯之的“在中国，为中国”战略――专注于通过创新为客户打造高品质的产品和服务，深化本土合作，并推进可持续发展。现场，惠普推出了新一代锐系列、优系列共16款激光打印机/一体机，传承经典，再续传奇。

会上，惠普公司大中华区总裁庄正松表示，“在中国40年间，惠普始终根植于中国，成长于中国，服务于中国。作为第一家中美合资高科技企业，惠普不仅致力于推动先进制造理念和体系落地中国，带动产业和经济发展，也不断通过输出自身管理理念和经验，为中国广泛培养创新人才。惠普是中国紧密的合作伙伴，我们将秉持初心，在中国继续深耕、发展。”

在中国的40年中，惠普坚持“在中国，为中国”战略，在中国完成研发、生产、销售全链条的价值循环。通过帮助地方培育产业集群，惠普助力中国多地实现产业升级、就业增长和经济发展动能转换，为促进中国经济增长做出了积极贡献。

2004年，惠普在上海设立了中国设计中心，专门针对中国消费者的独特需求设计电脑产品。2006年，惠普又在上海成立了惠普打印产品研发中心，专注于喷墨打印机、激光打印机和大幅面印刷设备的研发。2009年，惠普在重庆设立了个人电脑和外围设备生产基地，该基地为其全球最大的电脑和设备生产基地之一。2017年，惠普在山东威海建立了规模庞大的打印机生产基地，并借助威海区位优势，将产品销往海外60多个国家和地区，为威海打造“全球打印机之都”助一臂之力。

同时，在中国的40年里，惠普持续深化本土化战略，围绕中国市场的独特需求进行创新。40年来，中国用户对打印设备的需求从黑白到彩色，从便捷到智能，惠普持续扩充产品组合。1997年，惠普在中国推出HP LaserJet 6L激光打印机，在4年内卖出了百万台，从此激光打印机成为中国办公室里的标配。从2019年到2022年，惠普锐系列打印机累计出货量超过三百万台，从2000年到2021年，惠普激光打印机连续22年取得中国市场激光打印设备销量第一。

在电脑领域，惠普针对企业级用户的Elite系列商用电脑、面向专业高性能计算场景的Z系列工作站，以及针对中小企业的系列电脑均通过了业界严格的美国军工标准测试。同时，惠普还为中国玩家量身打造了OMEN暗影精灵游戏品牌，并已推出第9代，不仅陪伴玩家“玩出内力”，还引领着全球游戏产品的应用和体验升级。

中国是惠普全球战略的重要组成部分，惠普将一如既往地坚持“在中国，为中国”战略。借40年系列活动启动仪式之际，惠普发布4大系列50多款打印新品，通过全面部署细分赛道，强化在华打印业务。面对新时代下家用打印市场需求井喷、中小企业市场需求多元化，以及企业级用户追求办公设备更“智慧”，惠普通过全方位产品升级，匹配用户的多元化需求。

惠普新一代锐系列激光打印机以小巧精致的外观、卓越的打印品质、高效稳定的打印方案，简单快捷的操作方式进一步提升中小企业用户的办公效率，助力他们更高效、顺畅地工作。惠普优系列彩色激光打印机/一体机不仅延续了上一代产品的优异品质，更进行了多维度升级进阶，在彩色打印性能、打印速度、色彩表现、节能环保等方面为用户提供更佳的使用体验，助力中型企业专注业务发展，获得更大的业务增量。新一代锐系列、优系列激光打印机/一体机作为惠普的经典产品，进一步完善了惠普激光打印产品家族矩阵，更好地满足了不同行业、不同规模中小企业在其全周期发展的打印需求。

据悉，惠普推出以HP Laser MFP 1188w为代表的10款新一代锐系列激光打印机，持续为中小企业客户提供稳定、可靠的打印办公体验，推出了6款惠普优系列彩色激光打印机/一体机，包括HP Color LaserJet Pro 4203dw和HP Color LaserJet Pro 4303fdw等代表机型，为企业提供更加优质的彩色打印体验。

为了更好地服务于中国客户，惠普于近期在重庆扩建了PC研发测试中心，包含测试中心和故障分析实验室，以支持惠普广泛的产品组合。惠普还将针对不同市场的细分客户，包括新一代年轻消费者、中小企业及大型企业，推出更多满足他们需求的产品、服务和解决方案。

此外，惠普也将与行业伙伴在研发、设计、生产、渠道等多方面通力合作，推动行业生态发展，为科技产业培育更多创新人才。

惠普坚信，可持续发展是企业的核心竞争力所在。惠普将可持续发展理念融入产品设计、生产、制造、销售的价值链全过程，带动产业链上下游的合作伙伴共同将资源和能源的利用效率最大化，以实现全链路的节能减碳。惠普承诺，到2030年，公司将在产品设计、生产、制造、销售的全价值链上实现碳排放减少50%，在耗材和客户服务中达到碳中和。到2040年，惠普将实现整体价值链净零排放的目标，全力支持中国实现“双碳”目标。