看到科技视频会议机现场体验 让视频会议更像面对面交流

【天极网办公频道】线上的沟通会、选题会、提案会…由于工作原因，视频会议仍旧是办公时间高频应用场景。随着千行百业数字化转型对于提质增效的迫切需求，也让视频会议在更多细分场景中发挥着高效沟通的作用。根据IDC发布的数据显示，未来几年包括硬件视频会议、云会议的视频会议市场仍处于快速增长期。

正是由于频繁的视频会议，也发现了一些痛点。例如，为了方便日常使用手机、笔记本电脑参加视频会议情况更多，但在多人参与的会议室场景下，这些终端收音、降噪效果差，大大影响了沟通效率。若是借助大屏+摄像头或者桌面广角摄像头的方案，视野是足够宽阔了，但距离感也展现出来了，且存参会人员被遮挡的可能。

5月17日，在看到科技(Kandao Tech)2023视频会议机新品品鉴会上，看到科技两款最新的4K AI 360°视频会议一体机产品――Kandao Meeting Ultra和Kandao Meeting Ultra标准版，让视频会议有了新体验。在会议室等多人参与的视频会议场景中，借助高清画质、全景摄像头、专业收音、人物追踪等功能，让沟通更专注、更像面对面交流的感觉。

Kandao Meeting Ultra与Kandao Meeting Ultra标准版是集360°全景摄像头、8全向麦克风阵列、10瓦高保真扬声器、视频会议主机、无线投屏器一体化设计的会议终端产品。内置安卓系统，配备完善操作界面，兼容主流会议软件，用户可便捷地在本机下载和启动视频会议软件。一机即可召开视频会议，极大提升视频会议效率。

作为亮点之一，Kandao Meeting Ultra及Kandao Meeting Ultra标准版均达到4K分辨率输出，结合HDR功能及自研的降噪算法，为企业及个人打造身临其境的高清视频会议体验。音频表现同样出色，配备8阵列全向麦克风，拾音半径可达5.5米，10瓦高保真扬声器放音清晰，让沟通更加清晰顺畅。两款产品还搭载独家Meeting AI 4.0算法，能进行更精准的人脸识别和智能追踪。

在现场体验时，视频会议一体机简洁的操作，直观的页面以及支持丰富视频软件等设计，充分提升了易用性，可以更快进入会议模式，无论是计划内的会议还是突然地碰头会，都能轻松应对。而且，多人参与会议时也可以保证每一位参会者处在画面的中央，或者配合不同会议视图可以凸显发言人、嘉宾，即使在会议中有位置移动也能时刻追踪。

如果需要进行会议记录，视频会议一体机可以支持照片拍摄及视频录制，便于后期进行会议内容整理。还支持可选全局视图、自定义屏蔽追踪区域等功能，在不同场景、不同会议内容中可以更灵活调整。

另外，两款视频会议一体机的主要区别为是否自带屏幕，企业可以更好地按需采购。Kandao Meeting Ultra自带两块15.6寸FHD全高清触控屏，首次将360°全景视频采集和画面显示在一台机器上实现，可以在没有显示屏的会议空间独立使用。参会者注视Kandao Meeting Ultra的屏幕即可实现正面眼神交流与互动，带来更真实的面对面协作。Kandao Meeting Ultra 标准版功能与Kandao Meeting Ultra保持一致，机身不带触控屏，更适合有USB外设需求的客户使用。

“我们致力于为客户提供高效、高质量的远程办公解决方案，”看到科技CMO邱剑波表示，“Kandao Meeting Ultra 及 Kandao Meeting Ultra标准版是我们发布的最新产品，我们相信这两款产品将改变远程办公的方式，并为客户带来前所未有的会议体验，让远程开会获得如同面对面交流的体验。”

现场除了能够体验到看到科技的两款新品Kandao Meeting Ultra与Kandao Meeting Ultra标准版外，还展示了大型会议室的多系统协作解决方案Kandao Meeting Omni，以及360°智能视频会议一体机Kandao Meeting Pro、180°超广角视频会议一体机Kandao Meeting S 等多款视频会议产品，为小型到大型会议室提供完美的视频会议解决方案，在内部会议、政务会议、远程教育、远程医疗等多个领域都能提供出色表现。

视频会议已经成为千行百业现代化办公的新常态，同时随着深入到更多细分市场，来自用户、客户的需求也更有多样性。在分享会上，看到科技与合作伙伴也做了案例分享，以标准化产品为基础通过场景定制、软件开发等方式，提供更符合市场需求的产品，为金融、教育等更多领域提供高效的视频会议解决方案。

总而言之，对于有更高视频会议需求、想要在会议室内让远程会议也能如面对面沟通一般的客户而言，Kandao Meeting Ultra 及 Kandao Meeting Ultra标准版值得考虑。看到科技公布了两款视频会议一体机的建议零售价，分别为19899元和9899元。

关于看到科技(Kandao Tech)：

看到科技是人工智能时代的新一代数字影像技术领导者，秉持“创造卓越影像产品，丰富人类生命体验”的企业使命，将VR技术、AI算法应用在视频会议领域，创造沉浸式混合办公体验。看到科技旗下会议产品有360°智能视频会议机Kandao Meeting、360°智能视频会议一体机Kandao Meeting Pro、180°超广角智能视频会议一体机Kandao Meeting S，AI双屏360°视频会议一体机Kandao Meeting Ultra、4K 360°智能视频会议一体机Kandao Meeting Ultra标准版。看到科技会议产品多次获得CES创新奖、iF奖、红点奖、IDEA奖、日本优良设计奖等国际权威奖项。