打印领域的小钢炮，ApeosPrint 5330值得选购吗？

【天极网办公频道】如今，越来越多企业选购打印设备，除了考虑打印成本、打印速度、打印质量外，对耐用性、安全性、信息安全也提出了新的需求。尤其是在智慧办公时代，身处办公场景下的打印设备也需要满足企业互联需求，配合构建数字化办公空间，实现企业智能办公和数字化转型。

为满足企业多样化文印需求，富士胶片商业创新(中国)有限公司于今年年初推出包括ApeosPrint 5330在内的一系列旗舰智能型激光打印设备。天极网应邀参加富士胶片商业创新新品体验会，并为大家带来新品的最新解读。

外观美观紧凑，契合现代化办公环境

如今，科技的不断进步，让办公环境发生了天翻地覆的变化，尤其是Z世代员工，希望办公室的环境可以根据自己的意愿已经改变，即使无法这样随心所欲，也要有更多元素给自己带来新鲜的感觉。

因此，办公设备从颜色、风格等方面相互结合，加入不同元素的设计理念，为办公室空间创造更多元素。遵循这一原则，ApeosPrint 5330采用了简约白和中性灰的配色，略显商务的同时，也不乏美观，最为关键的是，其能与现代化办公环境进行契合。

同时，愈发紧凑的办公空间对办公设备的体型提出新的需求，尽可能的小巧、紧凑，能够极大解放办公空间。官方资料显示。ApeosPrint 5330的长为427mm，宽为465mm，高为407mm，净重20kg，机型颇为紧凑，仅占据少量的位置，极大地节省了办公空间。

双面打印、U盘打印，功能相对丰富

从ApeosPrint 5330的命名可以看出来，这款机型是A4黑白激光打印机。我们知道，在企业办公场景中，相比复印、扫描，打印是使用频次最高的功能，ApeosPrint 5330能够充分满足。不仅如此，该机型还拥有自动双面打印功能，这也充分节省了纸张的消耗，减少公司成本开销的同时，有助于环境保护。

U盘打印也是ApeosPrint 5330的重要功能之一，用户可以便捷地从移动设备和USB闪存盘快速打印，无论存储在iOS、Android移动设备中的照片和文档，都可以通过插卡打印的方式进行打印。这一功能也使打印发起者、文档、打印机同处一个地理位置，极大减少文档被窃取的概率，保护个人隐私。

同时，该机型支持最大A4幅面打印，可以满足企业办公对于幅面的需求。在此基础上，为了满足用户对于特殊介质的打印需求，ApeosPrint 5330还支持信封、重磅纸、长幅纸的打印需求。据悉，该机型可以自动调整压力，支持信封打印，也可以支持最大215.9×520mm的长幅纸张打印。

可触控、可拓展，满足个性化需求

相比实体按键，触控屏的设计更简洁，更易于上手操作。ApeosPrint 5330便采用触控屏的设计，智能操作面板设计为5英寸彩色手触屏，能够像操作智能手机一样点击和滑动。而且，触控屏支持个性化定制并固定常用功能。同时，触控屏采用黑色主题背景搭配彩色图标更清晰、醒目，而面板的智能LED灯可显示数据传输、文件输出及错误等状态。

这样的设计比较人性化，将企业常用的功能设计放在显眼的位置，更加醒目。同样人性化的还有它的智能化和可拓展。在标配纸盒状态下，ApeosPrint 5330可置放于桌面，而选配纸盒之后，可以置放在任意位置。

据悉，该机型的标准纸盘为550张，手送纸盘为150张，还可以选配550页进纸盒，最大送纸容量为2350张，也就是可以选配4个进纸盒，也可以选配脚轮。此外，该机型出纸盘容量为250张。

速度与质量决定办公效率

并不快的打印速度、字迹模糊的纸张都会掣肘办公效率，原本1分钟解决的事情，可能会因为打印机的不给力，10分钟才完成。在打印速度方面，ApeosPrint 5330做了极大的优化，其单面打印速度可达53页/分钟，双面打印速度更是达到34.3页/分钟。

经过测试，我们发现，ApeosPrint 5330的首页输出耗时为7.87秒，这个时间需要加上预热时间，并不慢。该机型的30页Word文档输出耗时为40.95秒。我们做个简单的计算，将30页Word文档打印耗时减去首页输出耗时之后，29页Word文档耗时为33.08秒。通过换算可知，打印速度大概在52.6页/分钟。速度还是相当给力。

再来看打印质量，ApeosPrint 5330官方数据显示，该机型的打印分辨率高达1200×1200dpi，并且在墨粉的配方上也做了精进，其采用超级EA-Eco墨粉可打印出细字体和细线。下面来看一下打印效果。

通过测试样张，我们可以看出，在不同字体时，ApeosPrint 5330都能清晰地展现，并且并没有字迹不清晰的状况。此外，ApeosPrint 5330采用的超级EA-Eco墨粉，运行时的功耗较低，可在低温条件下实现融合，这有利于绿色环保。

灵活、安全、可靠

除了速度与质量外，灵活、安全、可靠也成为选购打印机最为重要的因素。在数据安全尤为重要的当下，ApeosPrint 5330能够实现360度信息安全，其采用多重全球安全标准的网络安全、用户安全、数据安全、软硬件安全、操作安全和文档安全的全方位信息安全保障。

后期运维服务也是打印机有效保障的关键一环，ApeosPrint 5330通过主动式服务、设备面板和手机端常用功能说明、远程电话服务等，确保设备保持良好运行状态，避免宕机，从而实现无忧服务。同时，在智慧办公时代，ApeosPrint 5330通过端到端自动化工作流程实现自动化作业处理与文件数字化，从而简化工作流程。

由于ApeosPrint 5330强大的共享功能，该设备可以在办公室轻松使用不同的FUJIFILM设备。ApeosPrint 5330可通过强大的无线应用即提供无线网络段及热点、无服务器随心印即同网内任意设备通用，还可接入AMWS等成本和输出管理解决方案。这也是混合办公时代，最便捷员工办公的方式，他们不再拘泥于固定位置的打印，使用起来也很方便。

写在最后

当前，现代化办公面临双重机遇，其一，是数字化、智慧化办公方式不断融入，其二是员工对于办公环境的要求越来越高。这两项需求的融合在造就现代化办公的同时，也为以打印机为代表的办公设备提出新的需求，既要成为数字化办公的硬软件终端，又要以美观示人。可以说，在这一点上，ApeosPrint 5330极大契合了企业办公的需求。