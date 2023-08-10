2023魅客杯：爱普生A3企业级墨仓式阵列复合机荣膺影响力产品奖

【天极网办公频道】近日，在天极网与比特网联合主办的“2023魅客杯・智领奖”评选活动中，爱普生A3企业级墨仓式阵列复合机凭借其节能环保的冷印技术、出众的办公打印解决方案，以及高性价比的文印管理解决方案，实力荣获“影响力产品奖”。

“2023魅客杯・智领奖”是在“IT影响中国”委员会的指导下，由天极网与比特网共同创办。本次评选秉承权威和专业性的核心宗旨，以及客观公正的基本原则，从技术、创新产品和解决方案、业务、行业影响力等维度进行评选，全面揭晓创新产品/解决方案、优秀消费电子产品等多品类奖项，是聚焦创新、探索精神的奖项，是科技行业的年中盛典。

通过技术创新持续践行节能环保

近年来，随着国家“双碳”目标实施的不断推进，社会各界在坚持绿色发展的道路上表现出前所未有的积极性。《2023全球消费者趋势报告》显示，消费者的消费观念正在发生转变，绿色低碳作为满足精神需求的一部分，成为选择产品的重要考量因素。同时，在构建可持续发展社会的过程中，也要求企业积极向节能环保领域迈进，争做能效“领跑者”。

爱普生从诞生之初便深知环保的重要性，并在实现绿色可持续发展的道路上不断突破创新，为企业带来环保、节能、高效的产品及解决方案。更为重要的是爱普生A3企业级墨仓式阵列复合机搭载的Heat-Free冷印技术更是对绿色环保进行了全面切实地诠释与实践。该技术使爱普生A3企业级墨仓式阵列复合机在喷墨过程中无需加热，最大功耗相较传统方案降低高至90%，并具备省电、碳排放量减少以及节省耗材的优势。

通过数字技术实现数字化智慧化升级

如今，在数字化时代下，数字化转型是不可避免的趋势，成为企业组织提高运行效率，优化协同流程的有效途径。如何借助数字化手段打造规范化的文印管理方案，在实现高质量运维管理的同时，确保企业核心信息、数据资产不受侵害，也成为当前企业需重点思考的问题。

文印设备也在数字化、智慧化升级。爱普生A3企业级墨仓式阵列复合机内置爱普生研发的多款打印管理软件，助力企业用户以更低的成本，获得多样化解决方案，提升运营管理效率，同时全面兼容主流第三方打印管理解决方案，助力企业实现数字化转型。

其中，文印管家(Epson Print Admin)可以在保障数据安全的同时，实现按需打印，帮助企业降本增效;设备管家(Epson Device Admin)可同时配置和管理多台设备，简化安装、配置及管控，减轻IT工作负担，提高响应速度及业务效率;文档关键(Document Capture Pro)可实现纸质文档数字化，减轻繁琐的数据录入工作。

而远程助手(Epson Remote Services)可实时远程查看设备运行状态、印量情况、故障预警，减轻复杂的日常维护工作，提高设备的使用和管理效率。可以说，爱普生A3企业级墨仓式阵列复合机内置的软件涉及打印的方方面面，可有效助推企业提高运行效率，优化协同流程，实现数字化升级。

开启更为高效的现代化办公

何为高效？简单而言就是效率高。企业办公过程凡是涉及打印的又是如何实现高效？天极网和比特网认为，故障率低、打印速度快、打印质量佳的设备势必为企业高效办公增砖添瓦。

在经过试用之后，我们发现爱普生A3企业级墨仓式阵列复合机便是符合要求的设备：

其一，搭载Heat-Free冷印技术的爱普生A3企业级墨仓式阵列复合机，无需预热便可以开启打印，节省人员的等待时间，大大提升企业工作效率。

其二，爱普生A3企业级墨仓式阵列复合机走纸路径简单，大幅降低卡纸几率。而且基于喷墨不加热不接触的打印特点，能够适用于皮纹纸、不干胶等更多介质，为企业带来更丰富的应用。而且，相比激光打印设备，Heat-Free冷印技术采用更少的组件，需要更换的零部件也少，卡纸的几率更低。

其三，耗材替换率低加之远程助手的帮助，大幅地减少了运维停机时间，同时也让办公室日常运营更加顺利。

写在最后

在本次评选过程中，爱普生A3企业级墨仓式阵列复合机彰显出节能环保、数字化智慧化、优质高效等相关优势，是企业提质增效的有力工具。由此来看，爱普生A3企业级墨仓式阵列复合机荣获“影响力产品奖”可谓实至名归。